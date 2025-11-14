الدنماركي هويغارد يتصدر بطولــة موانئ دبي العالمية للغولف



وسّع الدنماركي نيكولاي هويغارد آماله في الظفر بلقبه الثاني في بطولة موانئ دبي العالمية للغولف، بعدما انفرد بصدارة الترتيب بفارق ثلاث ضربات عند الوصول إلى منتصف البطولة المقامة على ملعب الأرض في عقارات جميرا للغولف وتستمر لغاية الأحد المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي الغولف حول العالم في ختام مشوار البطولة البالغة جوائزها المالية 10 ملايين دولار.



ويشارك هويغارد للمرة الثالثة في البطولة الختامية، وكان قد انطلق من المركز الثاني خلف المتصدر مايكل كيم، قبل أن يقدّم أفضل جولة في البطولة حتى الآن بمجموع 65 ضربة خالية من الأخطاء، متقدماً إلى 12 ضربة تحت المعدل، بفضل إيجل وخمس بيرديات رائعة.



وتشهد البطولة منافسة شرسة خلف المتصدر، مع وجود الثلاثي أعضاء فريق أوروبا لكأس 2023 جاستن روز وشين لوري وروري ماكلروي، إلى جانب دانيال هيليير والدنماركي راسموس نيرغارد-بيترسن، وجميعهم في المركز الثاني المشترك عند 9 ضربات تحت المعدل.



وكان نيرغارد-بيترسن قريباً من «هول إن وان» في الحفرة 13 قبل أن يحقق إيجل في الحفرة التالية، ليقفز مؤقتاً إلى المركز الثاني عند 10 تحت المعدل، قبل أن يتراجع بضربة بوغي في الحفرة الأخيرة ويسجل 67 ضربة.

وأنهى لوري الجولة بـ67 ضربة، فيما سجّل ماكلروي – الساعي إلى لقبه السابع في «السباق إلى دبي» – جولة قوية بـ68 ضربة، وحقق هيليير 69 ضربة. كما يتقدم كل من لوري كانتر وتومي فليتوود وروبرت ماكنتاير وأليكس نورين، في مركز مطاردة إضافي عند 8 ضربات تحت المعدل.