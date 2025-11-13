مايكل كيم يتصدر الجولة الأولى من بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف



تصدر الكوري الجنوبي مايكل كيم الجولة الأولى بعد أداء مذهل جعله ينفرد بالصدارة بفارق ضربة واحدة. في انطلاق منافسات الجولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للغولف، الخميس، على ملعب الأرض بعقارات جميرا للغولف في دبي، وبجائزتها المالية 10 ملايين دولار أمريكي وسط أجواء حماسية جمعت نخبة من نجوم اللعبة العالميين.



وأنهى النجم الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، متصدر ترتيب سباق دبي، اليوم الأول في المركز الثالث إلى جانب الجنوب أفريقي تريستون لورنس والإنجليزي آندي سوليفان، متأخراً بفارق ضربة واحدة فقط عن فليتوود، في حين يسعى ماكلروي للفوز بلقب ترتيب الموسم للمرة الرابعة على التوالي والسابعة في مسيرته.



وواصل فليتوود مستوياته الرفيعة خلال الأشهر الأخيرة، إذ توّج بأول ألقابه في جولة PGA، وأسهم بفاعلية في فوز فريق أوروبا التاريخي في كأس رايدر على ملعب بيثبيدج بلاك، كما فاز أخيراً ببطولة موانئ دبي العالمية في الهند، وجاء وصيفاً في بطولة HSBC أبوظبي بعد خسارته بفارق ضربة حاسمة أمام البريطاني آرون راي.



وفي المقابل، لم يتمكن كل من ماركو بينجي وتايريل هاتون، اللذين دخلا البطولة بفرصة ضئيلة لتجاوز ماكلروي في الصدارة، من مجاراة إيقاع المتصدرين، حيث أنهيا الجولة الأولى بنتائج 74 و70 على التوالي.