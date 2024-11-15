الإمارات تحتضن 5 بطولات في «جولة دي بي ورلد 2025» للغولف

أعلنت جولة دي بي ورلد للغولف، أن الإمارات تتصدر روزنامة موسم 2025، مع احتضانها 5 بطولات دولية، منها 3 من فئة النخبة لسلسلة رولكس، علاوة على استمرار إقامة التصفيات الختامية في أبوظبي ودبي للعام الثاني على التوالي، بعد النجاح الذي حققه هذا النظام الجديد للمنافسات.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدت أمس، في نادي عقارات جميرا للغولف، بحضور أكرم سكيك مدير عام اتحاد الإمارات للغولف، ونواف عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لمحطات الحاويات، موانئ دبي العالمية، وريناد حلاسة رئيسة مبيعات الشراكات التجارية في جولة دي بي ورلد.

وأعلن أكرم سكيك، أن مضاعفة الجهود التي يبذلها الاتحاد، مع وجود أكثر من 9 آلاف لاعب مسجل في كشوفاته، وأكثر من 40 ألف ممارس للرياضة في الدولة، إلى جانب استمرار العمل في برنامج لتأهيل لاعبين للوجود في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة 2028، مع امتلاك الدولة ملاعب دولية، يصل عددها إلى 26، وأكاديميات وكفاءات تجعلها في طليعة دول المنطقة في رياضة الغولف.

من جانبه، قال نواف عبد الله: «إن توافد نحو 80 ألف متفرج لمشاهدة البطولة الختامية في دبي، إنما يدل على القيمة الكبيرة للحدث».

وأعلنت ريناد جلاسة، عن الأرقام الكبيرة التي تشهدها الجولة، من خلال الزيادة المستمرة لعدد البطولات في المنطقة هنا، إلى جانب الاهتمام العالمي، مع بث المنافسات في 179 دولة مختلفة حول العالم.