ماكلروي يتقدم المشاركين في «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «أبوظبي إتش إس بي سي للغولف»، عن عودة البطل العالمي روري ماكلروي، الفائز بخمسة ألقاب في البطولات الكبرى «الغراند سلام»، للمشاركة في منافسات بطولة «أبوظبي إتش إس بي للغولف»، التي تقام خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل.

ويسعى روري للفوز للمرة السابعة بلقب التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، ضمن جولة دي بي ورلد.

ويتصدر ماكلروي الفائز بلقب بطولة الماسترز الأمريكية الشهر الماضي، تصنيف «السباق إلى دبي» هذا الموسم، بفضل ذلك الفوز التاريخي في ملعب أوغوستا الوطني، بالإضافة إلى حصوله على المركز الرابع في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، أول حدث من فئة سلسلة رولكس لبطولات النخبة هذا الموسم.

وأكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن أبوظبي نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لرياضة الغولف، بفضل استضافتها لبطولات مرموقة تحظى بمكانة دولية رفيعة، يشارك فيها نخبة من أبرز لاعبي الغولف العالميين.