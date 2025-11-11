روري ماكلروي يقترب من كتابة فصل جديد في تاريخ الغولف الأوروبي



يتطلع النجم الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي إلى مواصلة مسيرته المتميزة هذا الأسبوع في بطولة جولة دي بي ورلد الختامية في دبي، سعياً للفوز بكأس هاري فاردون للمرة السابعة في مسيرته، وتعزيز مكانته أحد أبرز نجوم الغولف في التاريخ الحديث. ويخوض بطل الماسترز الموسم الحالي المنافسات على ملعب «إيرث» في عقارات جميرا للغولف، متصدراً ترتيب السباق إلى دبي بفارق 767 نقطة عن أقرب ملاحقيه البريطاني ماركو بنج، ما يضعه في موقع مثالي لحصد لقب الموسم للمرة الرابعة على التوالي، والسابعة في مسيرته الاحترافية. وبهذا، سيصبح ماكلروي أول لاعب يتجاوز الإسباني سيفي باليستيروس (6 ألقاب)، ويقترب من الرقم القياسي المسجل باسم الأسكتلندي كولين مونتغمري «8 ألقاب».



وقال ماكلروي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل انطلاق البطولة: تحقيق اللقب السابع سيكون أمراً رائعاً، وتجاوز سيفي باليستيروس إنجاز أعتز به كثيراً. لكن تركيزي الآن على الأداء في البطولات الكبرى، لأن نتائج الموسم تأتي بطبيعتها عندما تحقق انتصارات قوية على مدار العام. هذه الجوائز تعكس في النهاية الاستمرارية والتميز في الأداء.

وكان ماكلروي قد عزز صدارته في ترتيب السباق إلى دبي عقب أدائه اللافت في بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» الأسبوع الماضي، حيث أنهى الجولة الختامية بعشر ضربات تحت المعدل، مسجلاً «إيغل» وثماني ضربات بيردي، ليحل في المركز الثالث ويقترب أكثر من حسم اللقب قبل ختام الموسم.



وأعرب المصنف الثاني عالمياً عن تطلعه لمواصلة هذا الزخم في دبي، البطولة التي أحرز لقبها ثلاث مرات من قبل، آخرها العام الماضي، قائلاً: كان أدائي الأسبوع الماضي جيداً للغاية، خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع. أستعد الآن لانطلاقة قوية إلى جانب ماركو في الجولة الأولى يوم الخميس، وأنا متحمس لخوض أسبوع جديد من المنافسة وتقديم أفضل ما لدي.

وفي سياق متصل، أعلنت جولة دي بي ورلد عن إطلاق جائزة روري ماكلروي السنوية الجديدة، التي ستحمل اسم بطل «الغراند سلام المهني»، تكريماً لإنجازاته ومسيرته الاستثنائية. وتمنح الجائزة للاعب الذي يحقق أفضل أداء في البطولات الأربع الكبرى خلال الموسم.



وأعرب ماكلروي عن فخره بهذا التكريم، قائلاً: «إنه لشرف كبير أن تطلق جائزة تحمل اسمي إلى جانب أسماء أسطورية مثل هاري فاردون، السير هنري كوتون، سيفي باليستيروس، وجون جاكوبس. هذا التكريم يعني لي الكثير ويعد محطة مميزة في مسيرتي».

وتنطلق البطولة الختامية لجولة دي بي ورلد 2025 بعد غدٍ الخميس على ملعب «إيرث» في عقارات جميرا للغولف، وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الغولف في العالم، في ختام موسم حافل بالبطولات ضمن سلسلة رولكس العالمية.