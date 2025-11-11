موانئ دبي العالمية تمدد الشراكة مع جولة دي بي ورلد للغولف



أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) وجولة دي بي ورلد للغولف، اليوم، عن تمديد شراكتهما طويلة الأمد، في خطوة تؤكد التزامهما بتطوير لعبة الغولف، ويأتي ذلك بموجب اتفاقية جديدة تعد الأكبر في تاريخ الجولة، حيث تواصل مجموعة موانئ دبي العالمية بموجبها كشريك رئيسي وشريك لوجيستي رسمي حتى عام 2035. يذكر أن ارتباط موانئ دبي العالمية بالجولة يعود إلى 2009، عندما أصبحت شريكاً مقدماً لنهائي «السباق إلى دبي». ومنذ ذلك الحين، تطورت العلاقة وتوسعت، ويمثل تجديد الاتفاقية أحدث خطوة في هذه المسيرة، باعتبارها تربط بين عالمي التجارة والرياضة.



بدأت الاتفاقية الأصلية في عام 2022، وشهدت إعادة تسمية الجولة الأوروبية إلى جولة دي بي ورلد، وقد ساهمت الاتفاقية في التوسع المستمر للجولة العالمية للغولف، حيث تقام 42 بطولة في 26 دولة مختلفة هذا الموسم، مع جوائز مالية قياسية وقاعدة جماهيرية متزايدة، ما يجعل الغولف أكثر عالمية، وأكثر شمولاً.

وقال جاي كينينجز، الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد: ركّزت المرحلة الأولى من شراكتنا المميزة مع موانئ دبي العالمية على تعزيز الوعي العالمي بعلامتها التجارية، وبناء قاعدة قوية من للمتعاملين الجدد لخدماتها الرائدة، وقد حققنا نجاحاً باهراً على مدار السنوات الأربع الماضية.



وأضاف: ستواصل موانئ دبي العالمية لعب دور محوري في تنظيم جدول بطولاتنا العالمية، مستفيدة من خبرتها، وتظهر هذه الاتفاقية القوة المتواصلة لجولة دي بي ورلد، إن قرار موانئ دبي العالمية بالاستثمار في جولة دي بي ورلد لعقد آخر، يعد دليلاً إضافياً على أن جولة دي بي ورلد تزداد قوة يوماً بعد يوم.



وقال يوفراج نارايان، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والمدير المالي في موانئ دبي العالمية: تعكس شراكتنا مع جولة دي بي ورلد قدرة الرياضة على ربط الأسواق والمجتمعات، ويظهر هذا الاستثمار طويل الأجل إيماننا بمستقبل الجولة والتزامنا بجعل رياضة الغولف أكثر شمولاً واستدامة. وتظهر إقامة فعاليات جديدة، مثل بطولة دي بي ورلد الهند التي أقيمت أخيراً أنها ستعود للهند في 2026.



وبموجب هذه الاتفاقية المجددة، ستواصل موانئ دبي العالمية رعايتها الرسمية لبطولة جولة دي بي ورلد في دبي حتى 2035، وهي البطولة الختامية للموسم وواحدة من أحداث سلسلة رولكس، حيث يتوج بطل «السباق إلى دبي». كما ستصبح موانئ دبي العالمية شريكاً رسمياً لـ 15 بطولة أخرى كل موسم، ما يتيح فرصاً أكبر للتفاعل مع الجماهير والمجتمعات في الأسواق الرئيسية.