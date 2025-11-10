نادي الحبتور ينظم بطولة التحدي للبولو بمشاركة 4 فرق



يشهد منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية الثلاثاء، انطلاقة بطولة التحدي الشهرية باكورة دوري بطولات الموسم الجديد في النادي، بمشاركة 4 فرق هي: الحبتور للبولو، الفصيل للبولو، فريق KH/TVC، وتايتن للبولو. وتأتي البطولة ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية التي ينظمها النادي في إطار موسم 2025–2026، حيث تجمع نخبة من اللاعبين المحترفين والهواة في أجواء تنافسية تعكس مكانة دبي وجهة رياضية عالمية ومركزاً رئيساً لرياضة البولو في المنطقة.



تنطلق منافسات اليوم الأول عند الساعة الرابعة عصراً بلقاء يجمع فريق الحبتور للبولو مع فريق الفصيل للبولو، يعقبه في الساعة الرابعة و45 دقيقة اللقاء الثاني بين فريق KH/TVC وفريق تايتن للبولو.

وتتواصل الإثارة الخميس المقبل بإقامة مباريات الدور نصف النهائي، حيث يلتقي الفائز من المباراة الأولى مع الخاسر من المباراة الثانية في اللقاء الأول عند الساعة الرابعة عصراً، فيما تجمع المباراة الثانية الفائز من المباراة الثانية مع الخاسر من المباراة الأولى عند الساعة الرابعة و45 دقيقة، على أن يتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام لاحقاً على ملاعب النادي.



من جانبه، قال محمد الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور: نرحب بجميع المشاركين في بطولات وأنشطة الموسم الجديد، ونسعد برؤيتهم يعودون إلى ملاعبنا بروح الحماس والمنافسة الراقية التي تميز مجتمع البولو في دولة الإمارات، نؤكد التزامنا الدائم بتوفير أفضل الظروف لتنظيم بطولات ناجحة تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية لرياضة البولو والفروسية.