الإنجليزي راي يقتحم قائمة «التوب 10» في «السباق إلى دبي»



اقتحم الإنجليزي أرون راي، قائمة العشر الأوائل «التوب 10» لتصنيف «السباق إلى دبي»، في منافسات جولة دي بي ورلد، فيما اقترب الإيرلندي روري ماكلروي من الاحتفاظ بلقب بطل الموسم، وذلك في ختام بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، التي أقيمت على ملعب ياس لينكس، وتعد البطولة الأولى في التصفيات النهائية للموسم، إذ تأهل في ختامها أفضل 50 لاعباً إلى البطولة الختامية، بطولة جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام في عقارات جميرا للغولف، بالفترة الممتدة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري.

واستفاد راي من فوزه بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، وهو ثاني ألقابه في مسيرته في سلسلة رولكس لبطولات النخبة في جولة دي بي ورلد، ليكسب 1500 نقطة، ويرفع رصيده في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، إلى 2391 نقطة بالمركز التاسع.



وفي حال نجح راي من الحفاظ على وجود في قائمة العشر الأوائل في تصنيف «السباق إلى دبي»، فإنه سيتقاسم رفقة اللاعبين الموجودين في هذه القائمة جوائز مالية إضافية، تبلغ 6 ملايين دولار أمريكي في ختام الموسم.

من جانبه، ورغم حصوله على المركز الثالث في البطولة، إلا أن ماكلروي قطع خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب بطل موسم «السباق إلى دبي»، والفوز للمرة السابعة، وهو الذي كسب 507 نقاط، ليرفع إجمالي رصيده في المركز الأول لتصنيف «السباق إلى دبي»، إلى 4640 نقطة.

ووسع ماكلروي، الفارق عن ماركو بينج، صاحب المركز الثاني في تصنيف «السباق إلى دبي»، بعدما أنهى الإنجليزي المنافسات في أبوظبي، بالمركز التاسع، ليحصل على 181 نقطة، ويصبح إجمالي رصيده هذا الموسم 3873 نقطة.



ويشهد الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد، الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، إقامة 42 بطولة في 26 دولة مختلفة، وتنافس اللاعبون في 40 بطولة للوجود في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات النهائية التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، بداية مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، التي اختتمت بنجاح كبير، وحالياً يكمل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل مسيرتهم في بطولة جولة دي بي ورلد الختامية للموسم.