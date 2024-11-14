أحمد بن سعيد: فخورون بمكانة دبي وجهةً لأفضل لاعبي الغولف

وقعت طيران الإمارات وجولة «دي بي ورلد» اتفاقية، تمدد بموجبها الناقلة الجوية مكانتها باعتبارها الناقل الرسمي والشريك الرسمي لجولة الغولف الاحترافية الرائدة حتى نهاية عام 2031، وتدعم طيران الإمارات حالياً قائمة دولية من بطولات جولة «دي بي ورلد» التي تقام عبر القارات، وتختتم ببطولة جولة «دي بي ورلد» المرموقة، التي تقدم واحدة من أكبر جوائز الغولف، في موطنها دبي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «نحن فخورون بجذورنا العميقة في رياضة الغولف، وبدورنا في تعزيز مكانة دبي واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة في العالم لأفضل اللاعبين وعشاق الغولف، بفضل ملاعبها ذات المستوى العالمي، كما أن استمرار استثمار طيران الإمارات في جولة «دي بي ورلد» سيمكننا من الحفاظ على علاقتنا طويلة الأمد مع مشجعي الغولف في جميع أنحاء أوروبا، الولايات المتحدة، آسيا، أفريقيا وأستراليا، وبالطبع في دبي، حيث يتنافس أعظم الأسماء في رياضة الغولف على لقب «السباق إلى دبي» المرموق».

من جانبه، أضاف جاري كينينغز، الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد: «تعد طيران الإمارات واحدة من أقدم شركائنا، وأنا سعيد لأنها قررت تمديد علاقتنا حتى نهاية موسم 2031، تتمتع طيران الإمارات بخبرة كبيرة في مجال الرعاية الرياضية، وهذه الاتفاقية طويلة الأمد هي تأكيد قوي على الصلابة المستمرة لمنصة شراكتنا باعتبارنا جولة غولف عالمية، وبصفتها شركة طيران تربط العالم فإننا نواصل بناء حملات تتوافق مع قاعدة العملاء العالمية لطيران الإمارات».

على جانب آخر، وخلال الشراكة التي تستمر لعدة سنوات، ستواصل طيران الإمارات الاستفادة من إبراز علامتها التجارية طوال الموسم، بالإضافة إلى ذلك ستتمتع طيران الإمارات بفرص تسويقية عبر منصات الوسائط الرقمية للجولة، والوصول إلى الضيافة المتميزة، وتجارب الهواة والمحترفين «برو-إم» الحصرية.

وستحظى طيران الإمارات أيضاً بصفة الشريك الرسمي للبطولة في 15 فعالية مدرجة في روزنامة جولة «دي بي ورلد» كل موسم، كما ستواصل رعاية المشاهدة الافتراضية للجولة، الذي يوفر التغطية على مدار العام من خلال البث التلفزيوني المباشر وموقع الجولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو نظام رسوم متحركة مع صور جوية للمرات ونماذج ثلاثية الأبعاد للملاعب، يوفر خاصية تحديد المواقع في الوقت الفعلي ومعلومات حول أداء اللاعب.

بالإضافة إلى ذلك فإن محتوى طيران الإمارات سافر أفضل على المنصات الرقمية للجولة سيثير إعجاب المشجعين، من خلال عرض لقطات من أهم اللحظات على أرض الملعب.

وتعد طيران الإمارات من أبرز الداعمين لبطولات الغولف الكبرى في مختلف أنحاء العالم، وتعود شراكة طيران الإمارات مع جولة «دي بي ورلد» العالمية إلى 35 عاماً، بعد أن أصبحت طيران الإمارات الشريك الرئيسي لبطولة دبي ديزرت كلاسيك في عام 1989، ثم أصبحت طيران الإمارات شريكاً لـ«السباق إلى دبي»، وبطولة جولة «دي بي ورلد» في 2009، وأصبحت شريكاً رسمياً للجولة وشركة الطيران الرسمية للجولة في عام 2014.

ونقلت طيران الإمارات أكثر من 800 لاعب غولف محترف إلى دبي للمشاركة في بطولة جولة «دي بي ورلد» التي تختتم الموسم منذ عام 2009، ويتوافد أكثر من 60 ألف من عشاق الغولف إلى موقع البطولة كل عام لمشاهدة أفضل لاعبي العالم وهم يتنافسون على لقب «السباق إلى دبي».