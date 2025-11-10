جدارية أبطال الأمل تزين ختامي جولة دي بي ورلد للغولف



أضفى عدد من الرياضيين الصغار من مؤسسة أبطال الأمل «صقور المستقبل» لمسة فنية مميزة على أجواء بطولة جولة دي بي ورلد الختامية للغولف 2025، حيث شاركوا في رسم جدارية فنية جديدة تزيّن واجهة جناح «إيرث لاونج» في نادي عقارات جميرا للغولف، ضمن مبادرة إنسانية وفنية تهدف إلى دمج أصحاب الهمم في مختلف مجالات الإبداع والرياضة.

وشارك في تنفيذ الجدارية، التي صممتها الفنانة الإماراتية رباب طنطاوي، كل من الرياضيين نواه إيفانز وتوماس أوبراين ومروان الخاجة من مؤسسة أبطال الأمل، حيث عملوا مع الفنانة على وضع اللمسات النهائية للجدارية التي تزيّن الجناح المطل على الحفرة السادسة عشرة.



وتتميز طنطاوي بأسلوبها الذي يجمع بين الفنون التقليدية مثل الرسم الزيتي والتقنيات الحديثة كفن الرش، لتقدّم رؤية فنية نابضة بالحيوية والألوان، تُضفي طابعاً خاصاً على البطولة التي تنطلق منافساتها من 13 إلى 16 نوفمبر بمشاركة نخبة من نجوم الغولف العالميين.

ويأتي هذا التعاون في إطار الشراكة المستمرة بين جولة دي بي ورلد ومؤسسة أبطال الأمل، التي تهدف إلى دعم أصحاب الهمم وتمكينهم من ممارسة رياضة الغولف والتفاعل مع أجواء البطولات العالمية. وقد حظي المشاركون خلال الأسابيع الماضية بدروس تدريبية في أكاديمية تومي فليتوود، حيث تلقوا تدريبات مكثفة ضمن برنامج أعد خصيصاً لتطوير مهاراتهم داخل الملعب وخارجه.



ومن المقرر أن يختتم الرياضيون الصغار برنامجهم التدريبي هذا الأسبوع بجلسة خاصة يقدمها أحد نجوم الجولة المشاركين في بطولة هذا الموسم، في تجربة استثنائية تجمع بين الرياضة والإلهام وتكرّس قيم الشمولية والمشاركة المجتمعية التي تنتهجها دولة الإمارات. وبعد أن استقطبت البطولة العام الماضي أعداداً قياسية من الجماهير، ومع تزايد الإقبال على التذاكر هذا العام، يُنصح بالحصول على تذاكركم مبكراً من خلال الموقع dpwtc.com.