نهيان بن زايد يتوج آرون راي بلقب بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف



توج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، اللاعب البريطاني آرون راي بلقب بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف 2025، بعد فوزه على مواطنه تومي فليتوود في جولة فاصلة مثيرة، ضمن البطولة التي أُقيمت برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع جولة دي بي ورلد على ملعب ياس لينكس أبوظبي، وذلك بحضور عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، واللواء عبدالله الهاشمي، رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف، وعبدالفتاح شرف، رئيس مجلس إدارة بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط، وغاي كيننغز، الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد، وإريك نيكولي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجولة الأوروبية، وعبدالله أحمد محمد رسول خوري، من مجموعة محمد رسول خوري وأولاده.



واستهل راي اليوم الختامي متصدراً بفارق ضربة واحدة، قبل أن يتراجع في البداية لصالح فليتوود، الذي قدّم انطلاقة قوية، ليعود راي لاحقاً إلى أجواء المنافسة بسلسلة من أربع ضربات «بيردي» متتالية وضعته مجدداً في الصدارة، قبل أن يحسم اللقب بتسديدة «بيردي» ناجحة في الجولة الإضافية الأولى، ليرفع كأس الصقر ويضيف فوزه الثالث في جولة دي بي ورلد، والثاني ضمن سلسلة رولكس بعد تتويجه ببطولة إسكتلندا المفتوحة عام 2020.

وسجّل راي في الجولة الختامية سبع ضربات بيردي مقابل ضربتين بوغي، لينهي البطولة بمجموع 25 ضربة تحت المعدّل، متقدّماً بفارق ضربة واحدة على فليتوود، الذي أنهى المنافسات بأداء خالٍ من الأخطاء تضمن إيغل وأربع ضربات بيردي.



وحلّ روري ماكلروي، متصدر ترتيب السباق إلى دبي، في المركز الثالث إلى جانب الدنماركي نيكولاي هوغارد برصيد 24 ضربة تحت المعدّل، بينما جاء دانييل هيليير وريتشارد مانسيل في المركز الخامس بمجموع 22 ضربة تحت المعدّل.

وعقب تتويجه، أعرب آرون راي عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً: «من الرائع أن أحقق هذا الفوز في أبوظبي، كانت المنافسة قوية للغاية حتى اللحظة الأخيرة، وشعوري لا يوصف بعد هذا الأداء. تومي لاعب مميز ومنافس قوي، ومشاركته في هذه البطولة أضافت إليها الكثير من الحماس».

ويأتي تنظيم البطولة ضمن الجهود المستمرة لمجلس أبوظبي الرياضي في استقطاب أبرز البطولات العالمية وتعزيز مكانة العاصمة وجهة رائدة للرياضة العالمية، من خلال استضافة فعاليات رياضية كبرى تسهم في ترسيخ دور أبوظبي على خريطة الرياضة الدولية.