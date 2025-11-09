الحبتور بطل كأس الملاك للبولو للمرة الثانية



توج فريق الحبتور للبولو للمرة الثانية على التوالي بكأس الملاك للبولو، والتي استضافها نادي ومنتجع الحبتور للبولو، عقب الفوز في المباراة النهائية على منافسه فريق تايتان بنتيجة سبعة أهداف ونصف مقابل سبعة أهداف في واحدة من أقوى المباريات، وتألق محمد الحبتور واستحق لقب «نجم المباراة» عن جدارة بإحرازه ستة أهداف من أصل سبعة أهداف ونصف.



بادر فريق تايتان بالتقدم ورد عليه الحبتور بهدف مماثل إلا أن فريق تايتان نجح في إضافة هدفين متتاليين منهياً الشوط الأول بتقدمه بثلاثة أهداف مقابل هدف ونصف، وفي الشوط الثاني نجح فريق الحبتور في إحراز ثلاثية، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف ونصف، بينما أحرز تايتان هدفه الخامس.



وفي الشوط الثالث صام فريق تايتان عن التهديف، واستمر الحبتور في التقدم محرزاً هدفيه الخامس والسادس، وكان جمهور الفريقين على موعد مع قمة الإثارة، بعد أن تبادل الفريقان التسجيل، ووصلا إلى النتيجة 7 أهداف ونصف مقابل 7 أهداف، لينهي الحكم اللقاء بفوز الحبتور بفارق الهانديكاب «نصف جول».



مثّل فريق الحبتور: محمد الحبتور وخلف الحبتور ورومان جي فريس وخوانسي. جيفارا، ومثّل فريق تايتان: الشيخ خليفة آل مكتوم وطارق الحبتور وفريدي ليلاند وجييرمو كويتينو، وأدار المباراة الحكم ميغيل ديليا.



عقب المباراة قام لوكاس تريميل، المدير العام لمنتجع الحبتور، بتتويج الفريقين البطل والوصيف، إلى جانب فوز محمد الحبتور بكأس أفضل لاعب، والمهر سيكاتريز بلقب أفضل مهر. وكان قد سبق نهائي كأس الملاك مباراة حماسية، جمعت بين فريقي «كلوب تشاكرز» الأبيض والأزرق، حيث فاز الفريق الأزرق، بقيادة سانتوس اريارتي على الفريق الأبيض، بقيادة توماس اريارتي بنتيجة 10 أهداف مقابل 3 أهداف.