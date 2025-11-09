ماكلروي من ملعب الغولف إلى مضمار السباق في جزيرة ياس بأبوظبي



استبدل النجم العالمي روري ماكلروي هدوء ملاعب الغولف بإثارة عالم السرعة هذا الأسبوع، حيث خاض تجربة استثنائية على حلبة مرسى ياس تضمنت جولات عالية السرعة قبيل انطلاق بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف. وانضم بطل الغراند سلام والفائز بلقب السباق إلى دبي للموسم الماضي إلى سائقة السباقات المحترفة فرانشيسكا بارديني، في تجربة فريدة على واحدة من أبرز حلبات السباق في العالم، بلغت خلالها سرعته نحو 180 ميلاً في الساعة، ليعيش أجواء المغامرة ويستكشف جانباً آخر من منظومة الرياضة العالمية التي تتميز بها جزيرة ياس.



وأنتجت الجولة الأوروبية مقطع فيديو خاصاً يوثق تجربة روري ماكلروي على حلبة مرسى ياس، حيث يظهر النجم العالمي في مشاهد حماسية من خلف الكواليس ومن داخل السيارة أثناء الجولات عالية السرعة، مدعومة بلقطات جوية مذهلة تبرز روعة الحلبة وأجواءها المليئة بالإثارة. ويعرض الفيديو أيضاً بيانات حيوية من جهاز WHOOP توضح معدل نبضات قلب ماكلروي ومستويات الأدرينالين خلال التجربة.

وتم تصوير المقطع قبيل انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، في محتوى يسلط الضوء على جزيرة ياس وجهة رياضية عالمية متكاملة تجمع بين أرقى تجارب الغولف في ياس لينكس وأجواء سباقات السرعة على حلبة مرسى ياس.