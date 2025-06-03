الألماني فون يتقدم 91 مركزاً في «السباق إلى دبي» للغولف

حقق الألماني نيكولاي فون، أول ألقابه في جولة دي بي ورلد للغولف، بعد فوزه بلقب بطولة النمسا المفتوحة للغولف، ليتقدم 91 مركزاً دفعة واحدة ويحتل المرتبة 22 في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، في ظل ارتفاع وتيرة المنافسات بين أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم لحجز بطاقات التأهل إلى الدور الختامي الذي تحتضنه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل.

وجاء تتويج فون بعد أن أنهى البطولة التي تم تنظيمها في مدينة سالزبورغ النمساوية بمجموع 19 ضربة تحت المعدل، حاصداً 585 نقطة رفعت رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 769 نقطة في تصنيف «السباق إلى دبي».

وشهدت البطولة تألق النرويجي كريستوفر ريتان الذي حل في المركز الثاني برصيد 17 ضربة تحت المعدل، محققاً 304 نقاط ليصعد إلى المركز السادس في الترتيب العام.