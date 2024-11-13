«طيران الإمارات» تمدد شراكتها مع جولة «دي بي ورلد» حتى 2031

وقعت طيران الإمارات وجولة دي بي ورلد، اتفاقية تمدد بموجبها الناقلة الجوية مكانتها باعتبارها الناقل الرسمي والشريك الرسمي لجولة الجولف الاحترافية الرائدة حتى نهاية عام 2031.

وتدعم طيران الإمارات حالياً قائمة دولية من بطولات جولة دي بي ورلد التي تقام عبر القارات، وتختتم ببطولة جولة دي بي ورلد المرموقة، التي تقدم واحدة من أكبر جوائز الجولف، في موطنها دبي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: فخورون بجذورنا العميقة في رياضة الجولف، وبدورنا في تعزيز مكانة دبي كواحدة من أكثر الوجهات المرغوبة في العالم لأفضل اللاعبين وعشاق الجولف بفضل ملاعبها ذات المستوى العالمي.

وأضاف: استمرار استثمار طيران الإمارات في جولة دي بي ورلد سيمكننا من الحفاظ على علاقتنا طويلة الأمد مع مشجعي الجولف في جميع أنحاء أوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا، وأفريقيا وأستراليا، وبالطبع في موطننا دبي، حيث يتنافس أعظم الأسماء في رياضة الجولف على لقب "السباق إلى دبي" المرموق.

من جانبه قال جاري كينينجز، الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد: طيران الإمارات واحدة من أقدم شركائنا، وأنا سعيد لأنها قررت تمديد علاقتنا حتى نهاية موسم 2031.