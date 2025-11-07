فليتوود وراي يتصدران «أبوظبي إتش إس بي سي للغولف»



تقاسم النجم الإنجليزي تومي فليتوود ومواطنه آرون راي صدارة الترتيب في ختام الجولة الثانية من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، بعد أن وسّعا الفارق إلى ضربتين عن أقرب منافسيهما، على ملعب ياس لينكس. ودخل فليتوود، الفائز بلقب البطولة في عامي 2017 و2018، اليوم الثاني، وهو في صدارة مشتركة مع أربعة لاعبين، قبل أن يتراجع مؤقتاً مع انطلاقة الجولة الثانية، بعدما سجّل الإسباني ناتشو إلفيرا ثلاث ضربات بيردي في أول تسع حفر، إلا أن نجم كأس رايدر سرعان ما استعاد توازنه، مسجلاً ثلاث ضربات بيردي متتالية، في أول ثلاث حفر، لينتزع الصدارة من جديد.



وأنهى فليتوود الجولة بمجموع 66 ضربة، بعد أن أحرز سبع ضربات بيردي، مقابل بوغي واحد فقط في الحفرة الخامسة عشرة، ليواصل أداءه القوي في البطولة، التي يتصدرها بمجموع 14 ضربة تحت المعدل.

وقال فليتوود: «كان يوماً رائعاً، البداية كانت مثالية بثلاث ضربات بيردي متتالية، وهو أمر مهم، خصوصاً بعد جولة قوية في اليوم السابق، الجميع قال إنه من الصعب تكرار جولة مميزة مرتين، لكنني تمكنت من ذلك، كانت الانطلاقة القوية ضرورية، نفّذنا العديد من الضربات الجيدة، أشعر أني أديت بشكل متماسك، وتسجيل 6 ضربات تحت المعدل نتيجة رائعة.



من جانبه، قدّم مواطنه آرون راي أداءً مذهلاً أيضاً، مسجلاً جولته بدون أي أخطاء بمجموع 64 ضربة، شملت خمس ضربات بيردي وضربة ألباتروس استثنائية، ليشارك فليتوود الصدارة بمجموع 14 ضربة تحت المعدل.

وقال راي: عندما تضرب ما يقارب 18 كرة على الغرين، فأنت تعلم أنك قضيت يوماً مميزاً، الملعب في حالة مذهلة، وإذا حافظت على اللعب في الممرات، يمكنك التحكم أكثر في الأداء، اللعب هنا متعة حقيقية، وسعيد بأدائي».



ويتصدر فليتوود وراي الترتيب بفارق ضربتين عن أقرب منافسيهما آندي سوليفان، ونيكولاي هوغارد، وريتشارد ستيرن، بينما يأتي بطل نسخة 2019 شاين لاوري ضمن مجموعة اللاعبين الذين يبتعدون بثلاث ضربات عن القمة. وتتواصل منافسات البطولة غداً السبت، على ملعب ياس لينكس أبوظبي، مع انطلاق الجولة الثالثة، التي من المنتظر أن تشهد مزيداً من الندية والإثارة بين نخبة من أبرز نجوم الغولف في العالم، مع اقتراب الحسم في صدارة الترتيب، تمهيداً للجولتين الختاميتين من البطولة.