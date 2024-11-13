منتخب الإمارات يستعد لـبطولتي «عربية رجال الغولف والرواد» بعجمان

يواصل منتخبنا الوطني للغولف استعداداته للبطولة العربية الـ 43 للرجال والبطولة الثانية للرواد، المقامتين خلال الفترة من 18 لغاية 23 نوفمبر الجاري على ملعب الزوراء للغولف في عجمان.



و أكد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، جاهزية لاعبينا خاصة أن مؤشر المستوى الفني على صعيد الأداء الجماعي والفردي في تصاعد مستمر، معرباً عن أمله في أن يظهر منتخب الإمارات بصورة متميزة، وأن يكون الرقم الصعب في هذا المحفل العربي، خاصة بعد أن فرض وجوده في جميع المحافل بالتواجد على منصات التتويج في المحافل الخليجية والعربية على المستوى الفرقي والفردي.