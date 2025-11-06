نخبة من المحترفين والهواة في منافسات «برو آم» للغولف



شهدت منافسات «برو آم» المصاحبة لبطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف، التي تقام على ملعب ياس لينكس بجزيرة ياس، مشاركة الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، إلى جانب النجم العالمي وبطل العام السابق لبطولة «ذا أوبن» والفائز مرتين بكأس رايدر، الإيرلندي شين لوري، في حدث يجمع بين نخبة من المحترفين والهواة من مختلف أنحاء العالم.



وتعد بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف أولى مراحل التصفيات الختامية لجولة «دي بي ورلد»، التي تُقام خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة أفضل 70 لاعباً متاحاً يتنافسون ضمن سلسلة رولكس العالمية.