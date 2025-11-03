الجنوب أفريقي جيسي ريتشي بطل جولة «هوتيل بلانر» للغولف



تُوّج الجنوب أفريقي جيسي ريتشي بلقب بطل الموسم لجولة «هوتيل بلانر» للغولف، أمس، بعد ختام منافسات الموسم التي شملت إقامة 29 بطولة في 19 دولة، من بينها بطولتا «تحدي الإمارات» و«تحدي أبوظبي» استضافهما نادي الزوراء للغولف في عجمان ونادي العين للفروسية والرماية والغولف على التوالي، بتنظيم ودعم من اتحاد الإمارات للجولف ومجلس أبوظبي الرياضي والجولة الأوروبية للغولف.



وحصد ريتشي المركز الأول في الترتيب العام للموسم برصيد 1674 نقطة، بعدما توّج بـ3 ألقاب خلال 19 بطولة شارك فيها، وحل وصيفاً في بطولة «تحدي الإمارات» التي أقيمت للمرة الأولى في عجمان خلال أبريل الماضي.

وجاء اعتماد الترتيب النهائي لجولة التحدي عقب ختام البطولة الختامية التي أقيمت في جزيرة مايوركا الإسبانية، وتوج بلقبها الإنجليزي جايمس موريسون، الذي تقدم بدوره إلى المركز السادس في التصنيف العام برصيد 1099 نقطة. وبناءً على النتائج النهائية، تأهل أصحاب المراكز العشرين الأوائل في ترتيب الموسم إلى جولة «دي بي ورلد» التي تُقام ضمن منافسات تصنيف «السباق إلى دبي»، بحصولهم على العضوية الكاملة للموسم المقبل.