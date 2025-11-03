10 أيام متبقية على انطلاقة جولة دي بي ورلد الختامية للغولف



تستعد بطولة جولة دي بي ورلد في دبي لتقديم تجربة استثنائية داخل الملعب وخارجه، حيث يتنافس نخبة لاعبي الغولف في العالم على اللقب خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري. ويقود روري ماكلروي، حامل لقب البطولة وبطل السباق إلى دبي الموسم الماضي، قائمة من أفضل 50 لاعباً على ملعب «إيرث»، من بينهم ماركو بنج، تايريل هاتون، تومي فليتوود وشاين لاوري، في صراع على آخر ألقاب سلسلة رولكس لهذا العام. وبعيداً عن المنافسات، ستكون قرية البطولة هذا العام مركزاً نابضاً بالحيوية يُضاء جزئياً بالطاقة الشمسية، وتقدّم طيفاً واسعاً من الأنشطة التفاعلية والعروض الترفيهية التي تُبقي الجماهير على تواصل مع الحدث طوال الأسبوع.



وتشهد البطولة عودة «يوم السيدات» في 15 نوفمبر و«يوم العائلات» في اليوم التالي، إلى جانب إتاحة تجربة رياضة البادل بالتعاون مع «دبي بريميير بادل» عبر دروس وجلسات مجانية على مدار الأيام الأربعة، فيما تتوافر جلسات يومية للبيلاتس على البساط لعشّاق الاسترخاء. كما سيحظى الأطفال خلال «يوم العائلات» بعروض حيّة يقدّمها ماجيك فيل، تتضمن فقرتين ترفيهيتين وجلسة لقاء وتصوير، إضافة إلى عروض خاصة على المأكولات والمشروبات المخصّصة للصغار طوال اليوم.