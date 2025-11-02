الحبتور بطل كأس الهالوين الاستعراضي للبولو 2025



شهد نادي الحبتور للبولو نهائي كأس الهالوين الاستعراضي 2025 وسط أجواء احتفالية مميزة، وحضور جماهيري، ونجح فريق الحبتور بولو في الفوز بالكأس، بعد الفوز في النهائي على فريق الدكتور وجهانجيري بنتيجة سبعة أهداف ونصف مقابل أربعة أهداف في مباراة تألق فيها محمد الحبتور، ورجح كفة فريقه بإحرازه هاتريك لأول مرة هذا الموسم، مثل فريق الحبتور بولو من اللاعبين محمد الحبتور، الشيخ خليفة آل مكتوم، خلف الحبتور، خوان سي. غيفارا، بينما ضم فريق جهانغيري: الدكتور، طارق الحبتور، ناتشو بيريس، سعد جهانغيري.



انتهى الشوط الأول بتقدم الدكتور وجهانجيري بهدفين مقابل هدف ونصف واستمر التقدم في الشوط الثاني بثلاثة أهداف مقابل هدف ونصف للحبتور، إلا أن تغير الوضع في الشوط الثالث، بعد أن فطن فريق الحبتور الى طريقة لعب الدكتور وجهانجيري، لينهي الشوط بتقدمه بنتيجة خمسة أهداف ونصف مقابل أربعة أهداف.

وفي الشوط الربع والأخير أربك فريق الحبتور منافسه، ونجح في إضافة هدفين آخرين ليرفع رصيده إلى سبعة أهداف ونصف، بينما توقف رصيد فريق الدكتور وجهانجيري عند أربعة أهداف، ليحصد فريق الحبتور كأس الهالوين، التي تعد أول بطولة له هذا الموسم، وتُوّج سلفادور بجائزة أفضل مهر، بينما نال طارق الحبتور لقب أفضل لاعب.