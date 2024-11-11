نهيان بن مبارك يتوّج الإنجليزي وارينغ بطلاً لـ«أبوظبي إتش إس بي سي للغولف 2024»

توّج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الإنجليزي بول وارينغ بطلاً للنسخة الـ19 من بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف 2024، التي أقيمت على مدار 4 أيام في ملعب «ياس لينكس» في جزيرة ياس في أبوظبي، إحدى بطولتي التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد للغولف، والحدث الرابع في سلسلة رولكس لهذا الموسم.

وأقيمت منافسات البطولة بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي والجولة الأوروبية، وشهدت مشاركة نخبة من 70 لاعباً، حيث تأهَّل أفضل 50 لاعباً في تصنيف «السباق إلى دبي» إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي تختتم الموسم الأسبوع المقبل في دبي.

وحضر حفل التتويج، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبد الفتاح شرف، رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، ومحمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الإمارات العربية المتحدة، وبلال مصطفى الخالد، المدير العام لمجموعة محمد رسول خوري وأولاده، وإيريك نيكولي، رئيس مجموعة الجولة الأوروبية، وجاي كينينجز، الرئيس التنفيذي لجولة موانئ دبي العالمية.

وتمكَّن الإنجليزي بول وارينغ من تحقيق 6 ضربات تحت المعدل في اليوم الأخير من البطولة، حاصداً 24 ضربة تحت المعدل على مدار أيام البطولة الأربعة. وفاز بالمركز الثاني مواطنه تريل هاتون بـ22 ضربة تحت المعدل، وحلَّ في المركز الثالث بـ21 ضربة تحت المعدل، 3 لاعبين هم الدنماركي أولسين ثروبورن، والإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، والإنجليزي مات واليس.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بنجاحات بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف، وقال: «مرة أخرى تتفرد أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة باستضافتها للبطولات العالمية الكبرى، وتنظيم الأحداث المميزة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ورؤيتها السديدة والحكيمة».

وأضاف معاليه: «أسهمت البطولة، منذ انطلاقتها عام 2006 وعبر 19 نسخة، في نمو القطاع السياحي في أبوظبي، من خلال استقطابها آلاف الزوّار، مدعومة بالبنية التحتية الهائلة التي تمكنها من استقطاب مختلف الفعاليات الرياضية الأخرى، وعناصر مهمة متمثِّلة في توافر الخدمات عالية الجودة، والأمن والأمان، وقيم التسامح والتعايش والسلام على أرض الإمارات».

وتقدّم عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالشكر والتقدير لجميع الجهات الراعية والشركاء واللجنة المحلية المنظمة، والمتطوعين، وممثلي الجولة الأوروبية، على جهودهم في إنجاح البطولة التي تقام للمرة الـ19، وللمرة الثالثة على ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس في أبوظبي. وتقدم العواني بالتهنئة لـبول وارينغ بعد فوزه ببطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف، وقال: «من جديد تؤكد العاصمة أبوظبي ريادتها للمشهد الرياضي العالمي، بعد استضافة مميزة لمنافسات بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف، بمشاركة نخبة من لاعبي الغولف العالميين، في رابع بطولات سلسلة رولكس العالمية، وإحدى بطولتي التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد للغولف».

وأشاد العواني بالحضور الجماهيري الغفير لمنافسات البطولة عبر أيامها الأربعة، إضافةً إلى الملايين الذين تابعوا عبر شاشات التلفاز، مؤكداً التزام مجلس أبوظبي الرياضي بنشر لعبة الغولف في أبوظبي خصوصاً المنطقة عموماً من خلال استضافة البطولات العالمية، وتنفيذ البرامج الأكاديمية، انطلاقاً من هدف جعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية.

وقال حامل لقب بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف 2024: «سعيد بالفوز بلقب أبوظبي إتش إس بي سي للغولف للمرة الأولى، وهي واحدة من أقوى البطولات في المنطقة على الإطلاق، خاصةً وأن المنافسة على مدار أيام البطولة لم تكن سهلة وسط نخبة من أفضل لاعبي الغولف على مستوى العالم». وحصل وارينغ على جائزة المركز الأول البالغة 1.53 مليون دولار أمريكي، حاصداً 1,500 نقطة في «السباق إلى دبي»، وحصل تريل هاتون على جائزة المركز الثاني بقيمة 990 ألف دولار أمريكي، حاصداً 1,000 نقطة.