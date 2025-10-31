أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف تعلن مشاركة 9 من نجوم الفريق الأوروبي



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف والمقررة في ياس لينكس، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل بنسختها الـ20، مشاركة 9 من نجوم الفريق الأوروبي الفائز بكأس رايدر 2025 بقيادة لوك دونالد للمشاركة في البطولة. وينظم منافسات البطولة مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع جولة دي بي ورلد.

ويتقدم هؤلاء الأبطال روري ماكلروي إلى جانب شاين لاوري، وتايريل هاتون، وتومي فليتوود، ولودفيغ أوبيرغ، ومات فيتزباتريك، وراسموس هوغارد، وروبرت ماكنتاير، وسيب ستراكا، وجميعهم من الأسماء التي تألقت في البطولة التاريخية على ملعب بيثبيج بلاك الشهر الماضي.



كما تضم قائمة المشاركين مجموعة من أبرز نجوم للغولف المقيمين في دولة الإمارات، من بينهم رافا كابريرا بيلو، وتوم ماككيبين، وريتشارد مانسيل، ويوهانس فيرمان، وإيوان فيرغسون، حيث يتنافس أفضل 70 لاعباً متاحاً على اللقب في رابع بطولات سلسلة رولكس لهذا العام.

وتمثل هذه النسخة محطة بارزة في مسيرة البطولة التي تحتفي بمرور عقدين من للغولف العالمي في العاصمة أبوظبي، وتشكل الافتتاح الرسمي للأدوار الختامية لجولة «دي بي ورلد»، تمهيداً للبطولة الختامية في دبي التي ستشهد تتويج بطل السباق إلى دبي لهذا الموسم. ويتوجه روري ماكلروي، الفائز ببطولة الماسترز لعام 2025، إلى أبوظبي متصدّراً ترتيب السباق إلى دبي، ساعياً لتحقيق لقبه السابع في مسيرته ضمن ترتيب الموسم.



أما تومي فليتوود، حيث قدم موسماً مميزاً عام 2025، توّجه بتحقيق لقبه الأول في جولة «بي جي أيه» وفوزه بـ كأس فيديكس في ختام الموسم، قبل أن يتألق في بطولة كأس رايدر على ملعب بيثبيج بلاك، حيث حقق 4 انتصارات فردية ساهمت في قيادة فريق أوروبا للفوز الأول خارج الديار منذ عام 2013.

ويأتي خلف ماكلروي في سباق الفوز بكأس هاري فاردون النجم البريطاني ماركو بنج، الذي قدم موسماً استثنائياً بعد عام واحد فقط من احتلاله المركز 110 بصعوبة في ترتيب الجولة لضمان بطاقته.

كما يتصدر بنج المنافسة على عشر بطاقات تأهيل إلى جولة «بي جي أيه» الأمريكية، والمخصصة لأفضل عشرة لاعبين في ترتيب النقاط الموسمي غير الحاصلين على إعفاء مسبق، حيث سيحصل الفائزون على عضوية مزدوجة في جولتي «بي جي أيه» و«دي بي ورلد» لعام 2026.