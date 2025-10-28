أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف تنطلق 6 نوفمبر المقبل



تستعد بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف لانطلاق منافساتها، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل على ملاعب ياس لينكس أبوظبي، والتي تقام برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، لتعلن بذلك انطلاق الأدوار الختامية لجولة دي بي ورلد، الجولة العالمية للغولف، التي تحتفي هذا العام بخطوة رائدة في مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة، فللمرة الأولى في تاريخ سلسلة «رولكس» ستقام جميع بطولاتها على ملاعب حاصلة على شهادة الاعتماد البيئي GEO، وهي شهادة عالمية تمنح للوجهات الرائدة في تطبيق ممارسات الاستدامة في رياضة الغولف.



وتمنح هذه الشهادة من قبل مؤسسة GEO للغولف المستدام، حيث تعد شهادة GEO معياراً شاملاً ومعتمداً دولياً صمم خصيصاً لرياضة الغولف، يشمل تقييماً دقيقاً ومستقلاً ضمن أربعة محاور رئيسية و12 مجال عمل وهي: الطبيعة والعشب، الحفاظ على الموارد، الإنسان والمجتمع، والعمل المناخي.

وبعد أن استضافت كل من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك على ملعب نادي الإمارات للغولف، وبطولة جينيسيس الأسكتلندية المفتوحة، وبطولة بي إم دبليو بي جي إيه، فعالياتها هذا العام في منشآت حاصلة على الشهادة، تستكمل كل من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي المقامة على ملاعب ياس لينكس بأبوظبي، وبطولة جولة دي بي ورلد الختامية في عقارات جميرا للغولف بدبي. وقد تحقق هذا الهدف مع حصول ملعب ياس لينكس أبوظبي على اعتماد شهادة GEO مطلع عام 2025، ليصبح أحدث الملاعب المنضمة إلى قائمة وجهات سلسلة «رولكس» المعتمدة.



ويعزز هذا الإنجاز مكانة جولة دي بي ورلد كونها أول جولة غولف احترافية تلتزم بالوصول إلى الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2040، ضمن مبادرة «جرين درايف» التابعة لبرنامج «جولف فور جود»، ويجسد التزام أرقى وجهات الغولف في العالم بالحفاظ على البيئة، وترشيد الموارد، ودعم المجتمعات المحلية.

وتواصل البطولة هذا العام التزامها بتطبيق ممارسات مبتكرة في مجال الاستدامة، من خلال عدد من المبادرات البارزة، من بينها زيادة عدد الألواح الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة في موقع البطولة، حيث سيتم تركيب 120 لوحاً شمسياً وبطارية بقدرة 250 كيلوفولت أمبير في قرية الجمهور، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها نظام بطاريات متوسط الحجم يقلل بشكل كبير من ساعات تشغيل المولدات العاملة بالديزل.