نجوم أوروبا جاهزون لختامي جولة دي بي ورلد للغولف بدبي



أكد نجوم كأس رايدر الأوروبي، تومي فليتوود، شاين لاوري، ولودفيغ أوبيرغ، مشاركتهم في بطولة جولة دي بي ورلد الختامية، التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل على ملاعب عقارات جميرا للغولف في دبي.

وينضم الثلاثي إلى المقيمين في دبي، لوري كانتر، وريتشارد مانسيل، إلى جانب حامل لقب بطولة الماسترز وبطل الغراند سلام روري ماكلروي، وتايريل هاتون، ومات فيتزباتريك، وراسموس هوغارد، وروبرت ماكنتاير، وجوستن روز، وجميعهم من أعضاء فريق أوروبا الذي حقق فوزاً تاريخياً في كأس رايدر 2025.



وقدم المقيم في دبي، تومي فليتوود، موسماً رائعاً في عام 2025، حيث حقق لقبه الأول في جولة بي جي إيه، وفاز بكأس فيديكس مسجلاً أربع انتصارات فردية أسهمت في تتويج فريق أوروبا، الذي أصبح أول فريق يحقق الفوز خارج الديار منذ عام 2013، وأضاف المصنف الخامس عالمياً لقباً جديداً إلى سجله، بفوزه ببطولة دي بي ورلد الهند، ليحرز انتصاره الثامن في الجولة الأوروبية.

أما الإيرلندي شاين لاوري، فقد خطف الأنظار مع فريق أوروبا بالمحافظة على كأس رايدر خلال منافسات الفردي الختامية، في واحدة من أكثر الجولات إثارة وتشويقاً، ويعود لاوري هذا العام باحثاً عن لقبه السابع في الجولة الأوروبية، وثاني انتصاراته في دولة الإمارات بعد فوزه ببطولة أبوظبي إتش إس بي سي 2019.



أما النجم السويدي الواعد، لودفيغ أوبيرغ، الذي أنهى مشاركته في بطولة الماسترز هذا العام في المركز السابع، فكان أحد العناصر الأساسية في فريق أوروبا في نسختي كأس رايدر لعامي 2023 و2025.

وسيخوض أوبيرغ «25 عاماً» مشاركته الأولى في بطولة جولة دي بي ورلد الختامية، حيث يمنح لاعبو كأس رايدر لعام 2025 مشاركة تلقائية في البطولة إلى جانب أفضل 50 لاعباً في ترتيب السباق إلى دبي. كما يأمل المقيمون في دبي يوهانس فيرمان، وإيوان فيرغسون، وتوم ماكيبين، المصنفون في المراكز 44 و42 و40 في ترتيب السباق إلى دبي، في التأهل للمشاركة على أرضهم خلال بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، التي تعد أولى بطولات الأدوار الإقصائية في جولة دي بي ورلد، من أجل حجز مكانهم في البطولة الختامية بنادي جميرا للغولف.