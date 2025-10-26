التايلاندي فيفا يتوج بلقب بطولة آسيا والمحيط الهادئ للغولف

فائز بجبوج

حقق التايلاندي فيفا لاوباكدي، لقب النسخة السادسة عشرة من بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، التي اختتمت على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف بدبي، بعد منافسة قوية بين 120 من أبرز لاعبي الغولف في القارة مثلوا أكثر من 35 دولة، ضمن واحدة من أعرق بطولات الغولف للهواة على مستوى العالم والتي استضافتها الإمارات للمرة الثانية. وجاء فوز فيفا عقب تفوقه على الياباني تايسي ناجوزاكي في جولة فاصلة امتدت على ثلاث حفر، وحسمها بفارق ضربة واحدة، وذلك بعد تساويهما برصيد 15 ضربة تحت المعدل في مجموع الجولات الأربع للمنافسات.



وتسلم فيفا كأس البطولة في حفل الختام الذي شهده فيليب هاسال الرئيس الجديد لاتحاد آسيا والمحيط الهادئ للغولف، وتيمور حسن الرئيس السابق، واللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الغولف ونائب رئيس اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للغولف، ومصطفى الهاشمي نائب رئيس اتحاد الغولف، وأكرم سكيك مدير الاتحاد، والعديد من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام.



وشهدت البطولة تحقيق أحمد سكيك، قائد منتخبنا الوطني، إنجازاً تاريخياً، كأفضل مركز لأي لاعب إماراتي أو عربي على مدار جميع نسخ هذه البطولة، بعدما احتل المركز الثالث عشر برصيد 7 ضربات تحت المعدل، وهو الذي كان قريباً للغاية من التواجد في قائمة العشرة الأوائل قبل أن يحقق ضربة واحدة تحت المعدل في الجولة الرابعة والأخيرة.

وفي بقية نتائج لاعبي منتخبنا الوطني، تواجد رايان أحمد في المركز 24، بإجمالي ضربة واحدة تحت المعدل، كما حقق سام مولان المركز 31 برصيد ضربتين فوق المعدل، وذلك في حصيلة متميزة للغاية ومشاركة إماراتية تاريخية في تاريخ هذه البطولة العريقة.