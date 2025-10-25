ناغازاكي يتقدّم بفارق خمس ضربات قبل ختامي «آسيا والمحيط الهادئ لهواة الغولف»



شهدت بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، اليوم السبت، إقامة الجولة الثالثة على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف بدبي، وسط منافسات قوية بين أبرز لاعبي المنطقة، تمهيداً للجولة الختامية المقررة غداً الأحد، والتي ستحدد هوية البطل المتوّج باللقب هذا العام. وافتتح الياباني تايسي ناغازاكي، البالغ من العمر 16 عاماً، الجولة الثالثة، متصدراً بفارق خمس ضربات، وذلك في ظهوره الأول بالبطولة، التي تُقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف، فيما يحتل الإماراتي أحمد سكيك المركز الثاني عشر في الترتيب العام.



وبدأ ناغازاكي اليوم متأخراً بضربة واحدة عن صدارة مشتركة بين ثلاثة لاعبين، لكنه سرعان ما انتزع الصدارة، بتسجيل أربع ضربات بيردي في أول سبع حفر. ورغم تعثره بضربة بوغي عند الحفرة الثانية عشرة «بار-4»، إلا أنه استعاد توازنه، وأضاف أربع ضربات بيردي أخرى، لينهي جولته بنتيجة 65 ضربة «-7»، ويرفع مجموعه العام إلى 17 ضربة تحت المعدّل، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 14 ضربة تحت المعدّل بعد ثلاث جولات.

وكان ناغازاكي قد نال لقب الميدالية المشتركة في بطولة تويوتا جونيور وورلد كاب في شهر يونيو الماضي، ثم حلّ وصيفاً بعد أسبوع واحد فقط في بطولة اليابان للهواة.

ويدرس ناغازاكي في أكاديمية تومي ناكاجيما في اليابان، حيث أشار إلى أنه ومدرّبه قد تعهدا بأن يصلا معاً إلى بطولة «الماسترز»، ويُعدّ ناكاجيما أحد أساطير الغولف في اليابان، إذ حقق 48 انتصاراً في بطولات الجولة اليابانية، واحتل المراكز العشرة الأولى في البطولات الأربع الكبرى خلال مسيرته الاحترافية.



ويتطلع ناغازاكي لأن يصبح رابع لاعب ياباني يحرز لقب بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، بعد كل من هيديكي ماتسوياما «2010 و2011»، وتاكومي كانايا «2018»، وكيتا ناكاجيما «2021». وسيواجه الشاب الياباني منافسة قوية في اليوم الختامي من مواطنه رينتارو ناكانو «12 ضربة تحت المعدّل»، والتايلاندي فيفا لاوباكدي «11 ضربة تحت المعدّل»، إلى جانب ثلاثة لاعبين يلاحقونه بـ 10 ضربات تحت المعدّل، وهم الأستراليان بيلي داولينغ وهاري تاكيس، والفيتنامي خان هونغ لي. كما سجّل الياباني كانيشيرو كاتانو «المركز الثامن مكرراً» ضربة «هول إن وان» ثامنة في تاريخ بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، وهي الأولى في مسيرته، وذلك عند الحفرة الحادية عشرة «بار-3»، التي بلغ طولها 154 ياردة خلال الجولة الثالثة.



واحتل الإماراتي أحمد سكيك المركز الثاني عشر، بمجموع ست ضربات تحت المعدّل، بفارق ضربتين عن كاتانو، بعد أن أنهى جولته الثالثة على التوالي بنتيجة تعادل أو أفضل من المعدّل، محققاً 70 ضربة «-2»، في جولة السبت بعد الظهر. كما واصل لاعبا المنتخب الإماراتي، سام مولان ورايان أحمد، أداءهما القوي، حيث أنهى مولان جولته بنتيجة «-1» بـ 71 ضربة، ليحتل المركز العشرين مكرراً، فيما سجل أحمد نتيجة التعادل «72 ضربة»، ليحل في المركز السابع والثلاثين مكرراً.



شهدت البطولة حضور عدد من لاعبي الغولف الصاعدين من أكاديمية اتحاد الإمارات للغولف، الذين قاموا بجولة ميدانية في مرافق نادي الإمارات للغولف، شملت المركز الإعلامي ومنطقة التدريب ومتابعة المنافسات على أرض الملعب، كما حظوا بفرصة الظهور في مقابلات إعلامية مصوّرة في المنطقة المختلطة.

وكان هؤلاء الناشئون المحظوظون، على مقربة من الحدث، عند تسجيل كاتانو لضربة «هول إن وان»، في مشهد تفاعلوا معه بحماس كبير. وعلّق سكيك على حضور الناشئين قائلاً: وجودهم هنا أمر رائع، دائماً ما يخبرونني بأنهم يعتبرونني قدوة، ويفخرون برؤيتي أحمل علم الإمارات في المحافل الدولية، وهذا شرف كبير بالنسبة لي. أبذل دائماً كل ما بوسعي في الملعب، وكل ما يتحقق بعد ذلك، هو مكافأة إضافية، أشعر بسعادة كبيرة بدعمهم لي.