صدارة ثنائية لبطولة آسيا والمحيط الهادئ لـ «هواة للغولف» بدبي



اشتدت أجواء المنافسة في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة للغولف المقامة على ملعب المجلس بنادي الإمارات للغولف بدبي، مع ختام الجولة الثانية واقتراب البطولة من نهايتها بعد غدٍ الأحد، حيث يتقاسم الصدارة كل من الياباني رينتارو ناكانو والفيتنامي خان هونغ لي والأسترالي هاري تاكيس برصيد 11 ضربة تحت المعدل، في مشهد يؤكد قوة النسخة السادسة عشرة من البطولة التي تجمع نخبة نجوم الغولف الهواة في المنطقة.

ناكانو، الذي كان قريباً من اللقب في نسخة العام الماضي، اختتم جولته الثانية بتسجيل بيردي في الحفرة الأخيرة ليعزز موقعه في القمة، فيما يسعى الفيتنامي الشاب لي «17 عاماً» إلى كتابة التاريخ كأول لاعب من بلاده يتوج باللقب وينال دعوة للمشاركة في بطولة الماسترز 2026 وإعفاء للمشاركة في بطولة ذا أوبن 2026، بينما واصل الأسترالي تاكيس تألقه بإنهاء جولته الثانية بمجموع 133 ضربة «67-66»، بعدما حقق أربع بيرديات في آخر خمس حفر.

شهد اليوم الثاني من البطولة حدثاً تاريخياً لرياضة الغولف الإماراتية، بعدما تمكن ثلاثة لاعبين من أبناء الإمارات من تجاوز القص «Cut» والتأهل إلى الجولتين الختاميتين للمرة الأولى في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 2009، وهم أحمد سكيك وسام مولين وريان أحمد.



وكان سكيك قد دخل الجولة الثانية ضمن المراكز العشرة الأولى بعد أداء مميز في اليوم الافتتاحي، حيث أنهى الجولة الأولى بأربع ضربات تحت المعدل «68». ورغم البداية الصعبة في اليوم الثاني، تمكن من استعادة توازنه وتقديم أداء قوي في النصف الثاني من الجولة مسجلاً ثلاث بيرديات في الحفر 13 و15 و18، لينهي اليوم بمعدل متساوٍ «72 ضربة» ويحافظ على رصيده عند أربع ضربات تحت المعدل في المركز العاشر المشترك.

وقال سكيك عقب الجولة: كانت جولة صعبة، عانيت في البداية لكني قاتلت حتى النهاية سعيد بأنني أنهيت اليوم بالتعادل، خصوصاً بعد الظروف الصعبة في الملعب، أشعر وكأنني حققت أكثر مما حققته أمس رغم النتيجة المتقاربة.



بدوره، واصل سام مولين عروضه القوية ليحتل المركز الـ19 بعد جولتين متوازنتين، فيما نجح ريان أحمد في حجز مكانه في الجولة الثالثة محتلاً المركز الـ42 المشترك. ويعد تأهل الثلاثي الإماراتي حدثاً فريداً يعكس تطور الغولف المحلي وارتفاع مستوى اللاعبين المواطنين.

من المنتظر أن تختتم البطولة بعد غدٍ الأحد بمشاركة 62 لاعباً تجاوزوا القص الذي توقف عند ست ضربات فوق المعدل، حيث تترقب جماهير الغولف في الدولة والعالم العربي مواصلة الثلاثي الإماراتي لمشوارهم المميز، وسط منافسة قوية على اللقب القاري في واحدة من أبرز البطولات العالمية للهواة التي تقام على أرض الإمارات.