«عمومية الآسيوي والمحيط الهادئ» للغولف تعتمد انتخاب عبدالله الهاشمي نائباً للرئيس



اعتمد الاجتماع العام السنوي للاتحاد الآسيوي والمحيط الهادئ للغولف، اليوم، في دبي، بحضور أعضائه، انتخاب فيليب هاسال رئيساً جديداً للاتحاد، خلفاً للرئيس المنتهية ولايته تيمور حسن أمين، واللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف نائباً له.



وأكد هاسال عزمه على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد مع الهاشمي لخدمة الدول الأعضاء، وتعزيز الاحتراف الإداري من خلال استحداث منصب مدير عام يشرف على تنفيذ الخطط التشغيلية والاستراتيجية المقبلة.



وقال الهاشمي: «إن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً وثيقاً مع الرئيس الجديد، لتعزيز حضور الغولف الآسيوي عالمياً، والعمل المشترك مع الدول الأعضاء لتوسيع قاعدة الممارسين، وتمكين اللاعبين الشباب من تحقيق النجومية العالمية»، مثنياً في الوقت نفسه على جهود الرئيس السابق في نمو ونهضة الغولف بالمنطقة.