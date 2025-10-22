120 لاعباً في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة للغولف



تنطلق صباح الخميس على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف بدبي النسخة السادسة عشرة من بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، إحدى أرقى بطولات الهواة في العالم، بمشاركة 120 لاعباً من نخبة نجوم القارة، يتطلعون جميعاً إلى تحقيق الحلم الأكبر بالفوز باللقب والحصول على بطاقتي التأهل إلى بطولة الماسترز 2026 وبطولة «ذا أوبن» رقم 154.



ويترقب عشاق الغولف في الإمارات ظهور نجمهم الأول أحمد سكيك الذي يخوض مشاركته السادسة في البطولة، متسلحاً بخبرته الواسعة على ملعب المجلس، وكان سكيك قد تألق خلال موسم 2025 بتحقيق رقم قياسي جديد في بطولة مجلس التعاون الخليجي للغولف بإنهائه البطولة بمجموع 18 ضربة تحت المعدل وفارق 15 ضربة عن أقرب منافسيه، إلى جانب إنجازه التاريخي كأول لاعب إماراتي يتجاوز «القطع» في بطولة معتمدة ضمن جولات أوروبا.



وإلى جانب أحمد سكيك يشارك أيضاً من الإمارات محمد سكيك، وريان، أحمد، راشد العمادي، سام مولين، وجوناثان سلفاراج، وسيحظى محمد سكيك، أصغر لاعب في النسخة الحالية، والذي بشرف تنفيذ ضربة البداية عند الساعة السادسة وخمسٍ وأربعين دقيقة صباحاً على ملعب المجلس بنادي الإمارات للغولف.