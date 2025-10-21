أحمد سكيك ينشد التأهل لـ «الماسترز» و«ذا أوبن» في بطولة آسيا والمحيط الهادئ «لهواة الغولف»

فائز بجبوج





عُقد اليوم في نادي الإمارات للغولف بدبي المؤتمر الصحفي التمهيدي لبطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، التي تنطلق بعد غداً الخميس على ملعب المجلس، في نسختها السادسة عشرة، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي الغولف الهواة في المنطقة والعالم، وبحضورٍ إماراتي تاريخي يضم ستة لاعبين يتقدّمهم النجم أحمد سكيك، الذي يخوض البطولة للمرة السادسة في مسيرته، وسط طموحات كبيرة بتحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى مسيرة الغولف الإماراتي المتصاعدة.

وشهد المؤتمر حضور لاعبي المنتخب الوطني الستة الذين سيمثلون دولة الإمارات في النسخة السادسة عشرة من البطولة، وهم: أحمد سكيك، محمد سكيك، رايان أحمد، راشد العمادي، سام مولان، وجوناثان سيلفراج، حيث تحدّثوا عن استعداداتهم الأخيرة وطموحاتهم قبيل انطلاق المنافسات الرسمية، مؤكدين جاهزيتهم لتقديم أداء مشرّف يعبّر عن تطور رياضة الجولف الإماراتية على الساحتين الإقليمية والدولية.



من جهته، يخوض نجم الغولف الإماراتي أحمد سكيك سادسة مشاركاته في البطولة وهو يضع نصب عينيه هدفاً كبيراً يتمثل في حجز بطاقة التأهل إلى بطولة الماسترز 2026 والإعفاء من التصفيات المؤهلة للبطولة المفتوحة «The Open»، وهما من أعرق بطولات الغولف العالمية. ويمثل الإمارات في البطولة إلى جانب أحمد سكيك، شقيقه محمد سكيك، وريان، أحمد، وراشد العمادي، وسام مولان، وجوناثان سيلفراج، حيث أعرب الفريق عن ثقته في تقديم مستوى مميز مستفيدين من خبرتهم المسبقة على ملعب المجلس.

وأكد أحمد سكيك «28 عاماً»، أنه يعيش أفضل حالاته الفنية والذهنية استعداداً للبطولة، وقال: خلال مشاركاتي السابقة كنت أطمح فقط لتجاوز مرحلة التأهل لكن هذه المرة أريد الفوز، أعرف ملعب المجلس وتدربت عليه وأعتقد أن ذلك يمنحني ميزة إضافية، سأبذل كل ما بوسعي لرفع علم الإمارات في منصة التتويج.



وأضاف: في بطولة الخليج لم أتوقع أن أحقق نتيجة قياسية بهذا الشكل، لكن الفوز بفارق 15 ضربة يؤكد أن كل شيء ممكن في أسبوع واحد، ولمَ لا أكرر الإنجاز هنا في دبي، وأضاف: اللعب في بطولتنا على أرض الوطن يمنحنا دافعاً كبيراً، وفرصة لتحقيق حلم المشاركة في البطولات الكبرى وتمثيل الإمارات بأفضل صورة.

يخوض سكيك البطولة بعد موسم مميز شهد تألقه في أكثر من محطة، أبرزها تسجيله رقماً قياسياً جديداً في تاريخ بطولات مجلس التعاون الخليجي بمجموع 270 ضربة «18 تحت المعدل»، وهو الإنجاز الذي منح منتخب الإمارات أول ذهبية جماعية في تاريخه.

كما أصبح سكيك أول لاعب إماراتي يتأهل للمرحلة النهائية في إحدى بطولات الجولة الأوروبية «European Tour» خلال بطولة «تحدي الإمارات 2025»، ليؤكد مكانته كأبرز لاعبي الغولف في الدولة والمنطقة.

وستشهد النسخة الحالية مشاركة نخبة من أبرز الهواة في آسيا والمحيط الهادئ، من بينهم التايلاندي فيفا لاوبكدي المصنف رقم 53 عالمياً، ومواطنه راتشانون تشانتانوات «TK» المصنف 102، إلى جانب هاري تاكيس من أستراليا، وجيفري شين من هونغ كونغ، وزيتشين تشو من الصين، وصيف النسخة الماضية.



يذكر أن البطولة أخرجت عدد من النجوم الذين أصبحوا من أبرز محترفي العالم، مثل هايديكي ماتسوياما «بطل الماسترز 2021»، وكاميرون سميث «بطل البطولة المفتوحة 2022»، وتاكومي كانايا وكيتا ناكاجيما من اليابان، حيث حقق خريجو البطولة حتى الآن 33 لقباً في بطولات الجولة الأميركية PGA Tour وأكثر من 140 انتصاراً في الجولات العالمية.