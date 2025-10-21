بطولة «جونيور دبي ديزرت كلاسيك» النسخة الرابعة يناير المقبل



أعلن المنظمون عن فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك للناشئين للغولف، حيث من المقرر أن ترحب النسخة الرابعة بالعديد من أفضل لاعبي الغولف الواعدين في العالم، وذلك في نادي الإمارات للغولف حيث تقام المنافسات خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير 2026.

تقام البطولة بالشراكة مع اتحاد الإمارات للغولف، وستكون النسخة الثانية على التوالي التي تحظى على اعتماد التصنيف العالمي للاعبي الغولف الهواة، ما يعزز مكانة بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك، باعتبارها من أهم الفعاليات التي تمنح اللاعبين الواعدين أولوية في مسيرتهم للمشاركة فيها.



وستكون المشاركة في بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك لجميع الفتيان والفتيات بعمر 18 عاماً أو أقل، وأن يكون معدل الأداء «هاندي كاب» 14.4 أو أقل. وتتضمن جوائز البطولة بطاقات تأهل إلى نهائيات سلسلة فالدو، ونهائيات سلسلة شوبانكار شارما للناشئين، ومشاركات في تجربة الدرايفنج رينج في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك وجولة كلاتش برو، وذلك بدعم من اتحاد الإمارات للغولف.



تقام المنافسات في نسخة 2026 من 3 جولات، حيث تقام في 16 يناير الجولة الافتتاحية تحت الأضواء الكاشفة ليلاً على ملعب فالدو، وتقام السبت 17 يناير، جولة مسائية بنظام الشوتجن على ملعب فالدو أيضاً، ويليها تأهل أفضل 30 لاعباً أو أكثر في حال التعادل بنفس عدد الضربات، وتقام الجولة الختامية يوم الأحد 18 يناير على ملعب المجلس، قبل أيام قليلة من وصول ألمع نجوم العالم، بمن فيهم روري ماكلروي،، وتيريل هاتون حامل اللقب، للمشاركة في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك.



توج لوس كلاين بلقب بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك، بعد فوزه في نسخة 2025، وتواصل بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك توسيع نطاقها العالمي، مع توقعات أن تشهد نسخة 2026 مشاركة لاعبين من الهند، تايلاند، أوروبا، الأرجنتين، ولأول مرة من كندا، إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.