ماكلروي يشارك في النسخة الثانية من بطولة «دبي إنفيتيشنال» للغولف



أكد بطل كأس رايدر، روري ماكلروي، عودته إلى منتجع خور دبي، للمشاركة في بطولة دبي إنفيتيشنال للغولف، والتي ستقام في الفترة من 15 إلى 18 يناير المقبل. سيشارك اللاعب الفائز بخمسة ألقاب كبرى في النسخة الثانية من البطولة بعد موسم تاريخي في 2025، والذي شهد لعبه دوراً رئيسياً في فوز أوروبا بكأس رايدر في ملعب بيثبيج بلاك، وهو أول فوز لهم على الأراضي الأمريكية منذ 13 عاماً.

كان أداء ماكلروي بمثابة ختام مثالي لعام رائع بالنسبة للاعب أيرلندا الشمالية، الذي أصبح أول أوروبي يكمل مسيرته بالفوز بجميع بطولات الجراند سلام، عندما أضاف لقب بطولة الماسترز 2025 إلى انتصاراته بالألقاب الكبرى السابقة في بطولات الولايات المتحدة المفتوحة 2011، وبطولة بي جي أيه في 2012 و2014، وبطولة بريطانيا المفتوحة في 2014.



احتل ماكلروي وصافة بطولة دبي إنفيتيشنال للغولف قبل عامين، بفارق ضربة واحدة خلف البطل في نهاية المطاف، وهو زميله في فريق كأس رايدر تومي فليتوود، الذي أكد مشاركته بالفعل في نسخة 2026.

ويتصدر المصنف الثاني عالمياً حالياً منافسات موسم «السباق إلى دبي» 2025، ويتطلع إلى بدء 2026 بخوض أسبوعين متتاليين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمشاركة في بطولة دبي إنفيتيشنال للغولف، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وهي أول بطولة من سلسلة رولكس، والفعالية التي توج بها ماكلروي في أربع مناسبات.



وقال ماكلروي: «لطالما كان بدء موسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة خياري المفضل. لقد أمضيت أسابيع رائعة فيها، وأنا متأكد أن دبي في يناير المقبل لن تكون مختلفة عن ذلك». وأضاف: «كان منتجع خور دبي وجهة رائعة لاستضافة البطولة قبل عامين، وقد قدم صديقي عبدالله النابودة وفريقه فعالية مذهلة. كنت على وشك الفوز في ذلك الأسبوع، لذا آمل أن يكون 2026 عاماً قوياً آخر لي، وستكون البداية الجيدة في دبي هي الطريقة الأمثل لبدء مسيرتي».



بدوره قال عبدالله النابودة، مضيف البطولة: «يشرفنا عودة روري ماكلروي، أحد اللاعبين القليلين في تاريخ رياضة الغولف، الذين نجحوا من الفوز بكل ألقاب الغراند سلام في مسيرتهم، وذلك مع عودته إلى منتجع خور دبي لخوض منافسات بطولة دبي إنفيتيشنال 2026، خصوصاً أن مشاركة ماكلروي إضافة قيمة لبطولتنا العالمية، ونتطلع إلى تقديم أسبوع استثنائي مرة أخرى على كل الصعد، من المنافسة بين أقوى اللاعبين في العالم، والضيافة الراقية للاعبين، والشركاء والمتفرجين على حد سواء».

ستكون بطولة دبي إنفيتيشنال البطولة الافتتاحية في السلسلة الدولية ضمن موسم «السباق إلى دبي»، وتلعب البطولة لمدة ثلاثة أيام بنظام اللاعبين المحترفين والهواة «برو-أم»، فيما يخصص الأحد للاعبين المحترفين فقط. ويشارك في هذه البطولة التي تقام كل عامين 60 لاعباً محترفاً من جولة دي بي ورلد، و60 لاعباً هاوياً.