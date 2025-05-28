ختام ناجح لبطولة «جاغا الدولية لهواة الغولف»

اختتمت بنجاح بطولة (جاغا)، «JAGA» الدولية المفتوحة لهواة الغولف، والتي أقيمت بالتعاون بين الأكاديمية الآسيوية للغولف للمراحل السنية واتحاد الإمارات للغولف، في نادي العين للفروسية والرماية والغولف بمشاركة أكثر من 30 لاعباً ولاعبة تراوحت أعمارهم بين 13 و23 عاماً، حيث شهدت البطولة منافسة قوية خلال الفترة من 23 ولغاية 25.

وأسفرت النتائج عن تتويج أنانيا سود بلقب الترتيب العام للفتيات بعد أن سجلت مجموع 205 ضربات (5 تحت المعدل)، متفوقة بفارق 8 ضربات عن أقرب منافساتها، فيما فاز ريان أحمد بلقب الترتيب العام للبنين بعد أن أنهى البطولة بمجموع 203 ضربات (7 تحت المعدل)، بفضل جولة مميزة بـ66 ضربة في اليوم الثاني، وبذلك تأهل كل منهم للمشاركة في بطولة «كلتش تور» الدولية المقبلة في الإمارات.

وفي منافسات الفتيات تحت 13 عاماً، فازت بالمركز الأول أنوشكا جوبتا وفي فئة تحت 15 سنة فازت بالمركز الأول اللاعبة أنانيا سود وحلت عائشة جوبتا بمركز الوصافة، فيما سجلت اللاعبة صوفيا زبيري (أفضل نتيجة بمنافسات الصافي) .

وفي فئة تحت 18 سنة فازت بالمركز الأول اللاعبة أنورادها شودهاري، وحصلت اللاعبة جيمي كاميرو على صدارة الفتيات تحت 23 سنة وحلت لارا الشعيب بمركز الوصافة، فيما سجلت اللاعبة هناء ألان أفضل نتيجة بمنافسات الصافي. وأسفرت منافسات البنين عن فوز اللاعب سيفن لوريسن تحت 13 سنة.

وحل سيباستيان كوك بمركز الوصافة وحقق اللاعب لوك براون أفضل نتيجة بمنافسات الصافي، وفي منافسات تحت 15 سنة ذهب المركز الأول للاعب ألكساندر روشيكا، وحل ثانياً اللاعب رالف نوريدتينوف وحصد لقب أفضل نتيجة بمنافسات الصافي اللاعب سيباستيان ساليس، وفي منافسات تحت 18 سنة فاز بالمركز الأول اللاعب ريان أحمد، وحل ثانياً اللاعب محمد سكيك.

وسجل افضل نتيجة بمنافسات الصافي اللاعب عبد الله سلمان، وفي منافسات تحت 23 سنة فاز بالمركز الأول جوناثان سيلفراج، وحل ثانياً اللاعب أرَف شو.