تتويج الفائزين بـ«بطولة المواطنين للغولف» بدبي



تصدر اللاعب عبيد الحلو فئة الرجال برصيد 151 ضربة في البطولة الشهرية للمواطنين التي نظمها اتحاد الغولف أمس بنادي المرابع العربية في دبي، بمشاركة 55 لاعباً، وجاء ثانياً خالد القبيسي محققاً 168 ضربة، وثالثاً هاني فهيم بمجموع 178 ضربة. وأسفرت منافسات فئة الكبار عن فوز جمال بن مرغوب بالمركز الأول، محرزاً 167 ضربة، وجاء وصيفاً أمير الباركي بمجموع 180 ضربة، وتصدرت عالية القبيسي فئة الفتيات محققة 152 ضربة، وعبدالله درويش فئة الناشئين بمجموع 171 ضربة.



وشهدت فعاليات برنامج «صقور المستقبل»، ضمن «فئة النخبة الزرقاء»، منافسة قوية أسفرت عن فوز ألدانا بو حجي باللقب محققة 53 ضربة، وتصدر زايد المعمري فئة البنين بمجموع 37 ضربة، وحققت عالية بو حجي صدارة فئة الفتيات لمنافسات الحفرة 3 بمجموع 60 ضربة، وجاءت الصدارة مشتركة في فئة البنين تحت 12 سنة للاعبين منصور العوضي وماجد ثابت بمجموع 39 ضربة.



وأحرزت شمة سالم منافسات تحت 16 سنة للفتيات، بمجموع 33 ضربة، تلتها ثانية هند المعمري بمجموع 39 ضربة، وآية فقيهي العوضي ثالثة بمجموع 55 ضربة، بينما حقق خليفة العبار المركز الأول للبنين بمجموع 55 ضربة.

وأكد اللواء الطيار «م» عبدالله السيد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، استمرار هذه البطولات على مدار العام لما تمثله من أهمية في صقل مهارات اللاعبين، وتنظيم المزيد من الفعاليات والمعسكرات التدريبية، بما يسهم في تعزيز التواصل بين اللاعبين، وتطوير مستوياتهم، لدعم قاعدة اللعبة وتوسيع انتشارها.