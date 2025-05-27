ريتان يقتحم «السباق إلى دبي» للغولف برقم قياسي جديد

تقدم النرويجي كريستوفر ريتان إلى المركز العاشر في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، ضمن جولة دي بي ورلد، عقب فوزه بلقبه الأول في الجولة العالمية خلال بطولة سودال البلجيكية المفتوحة التي اختتمت أمس في نادي رينكفين الدولي للغولف بمدينة أنتويرب.

وسجل ريتان «27 عاماً» رقماً قياسياً جديداً في تاريخ البطولة بتحقيقه 10 ضربات تحت المعدل في الجولة الختامية، ليتساوى مع الأسكتلندي إيوان فيرجسون والهولندي داريوس فان دريل بمجموع 13 ضربة تحت المعدل، قبل أن يحسم اللقب لصالحه في الجولات الفاصلة بفارق ضربة واحدة.

وجمع ريتان 585 نقطة بهذا الفوز، ليتقدم 27 مركزاً ويبلغ إجمالي نقاطه 1072 نقطة، مقتحماً قائمة العشرة الأوائل في الترتيب. ويواصل الإيرلندي الشمالي روري ماكروي صدارة الترتيب العام بـ2086 نقطة، يليه الإنجليزي لوري كانتر بـ1507 نقاط، ثم تيريل هاتون بـ1497 نقطة، علماً بأنه توج بلقب «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» هذا الموسم.