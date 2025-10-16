«دي بي وورلد الهند» محطة جديدة في سباق «الطريق إلى دبي» للغولف



يخوض النجم العالمي روري ماكلروي تجربة جديدة في مسيرته المليئة بالإنجازات، وذلك بمشاركته الأولى في بطولة «دي بي وورلد الهند» الافتتاحية، التي تقام على ملعب نادي دلهي للغولف في العاصمة الهندية نيودلهي، ضمن محطات وجولات سباق «الطريق إلى دبي» للغولف.



وتُعد البطولة، التي يبلغ مجموع جوائزها 4 ملايين دولار أمريكي، المحطة رقم 39 من أصل 42 في الموسم الحالي من سلسلة «الطريق إلى دبي»، التي تختتم فعالياتها في الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل.



وأكد ماكلروي، المصنف الثاني عالمياً، عن سعادته بخوض تجربة اللعب للمرة الأولى في الهند، بعد أن ساهم مؤخراً في قيادة منتخب أوروبا لتحقيق انتصار تاريخي في كأس رايدر التي استضافتها نيويورك.



وقال النجم الأيرلندي الشمالي: «أنا متحمس لخوض هذه التجربة الجديدة في بلد غني بثقافته وتاريخه الرياضي، وأتطلع إلى تقديم أفضل أداء ممكن في هذه البطولة المميزة».



مشاركة نجوم أوروبا



يشارك إلى جانب ماكلروي عدد من نجوم فريق أوروبا الذين تألقوا في كأس رايدر، بينهم تومي فليتوود بطل كأس «فيدكس» ، وشين لوري وفيكتور هوفلاند، بالإضافة إلى قائد الفريق لوك دونالد، والأمريكي برايان هارمان، الفائز بإحدى البطولات الكبرى، ومواطنه بن غريفين بطل ثلاث بطولات في جولة PGA.

ويشهد الحدث مشاركة نحو 30 لاعباً هندياً يسعون للتألق أمام جماهيرهم، أبرزهم شوبهانكر شارما الفائز مرتين ببطولات «دي بي وورلد تور»، وأنيربان لاهيري الفائز بـ18 لقباً عالمياً، وشيف كابور صاحب سبعة ألقاب دولية، وفير أهلاوات الذي ضمن بطاقته للموسم المقبل في الجولة العالمية بعد تصدره الانطلاقة.

تضيف بطولة «دي بي وورلد الهند» بعداً جديداً لسلسلة «الطريق إلى دبي»، من خلال تعزيز حضور الغولف العالمي في القارة الآسيوية، واستقطاب أبرز نجوم اللعبة في حدث يجمع بين التنوع الثقافي والتنافس الرياضي الرفيع.