منتخب الغولف يستعد للألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين



يواصل منتخب الإمارات للغولف تدريباته في إطار استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الرابعة للشباب، والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، وانطلقت محطات الإعداد بمعسكر خارجي في المغرب على مدار ثلاثة أسابيع، تخللها برنامج تدريبي شامل ركز خلاله الجهاز الفني التدريبي على الجوانب الفنية والبدنية والنفسية، بالإضافة إلى مشاركة اللاعبين واللاعبات في البطولات الشهرية التي ينظمها الاتحاد الإماراتي للغولف، ما أسهم في رفع مستويات الجاهزية التنافسية لجميع عناصر المنتخب قبل انطلاق المنافسات الرسمية.



وسيترأس وفد الإمارات المشارك في البطولة خالد مبارك الشامسي، ويضم المدرب كاميرون فان رويين، فيما يمثل المنتخب في منافسات فئة الشباب «فردي وفرقي» اللاعببن: عبدالله سالمين، محمد ثابت، ومروان العمادي.

أما فئة السيدات «فردي وفرقي» فتضم اللاعبات: سارة علي أبوبكر، آسيا سليم، وأنكا ماتيو.



من جهته أكد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، أن الاتحاد لم يدخر جهداً في توفير كل متطلبات الإعداد والتأهيل الفني للاعبين واللاعبات، سواء من خلال المعسكرات الخارجية أو البرامج المحلية المنتظمة، مشيراً إلى أن الهدف هو الوصول إلى أعلى درجات الاستعداد وتحقيق الطموحات والآمال المنشودة التي تعكس تطور اللعبة في الدولة.