اتحاد الغولف يعتمد خطط توسيع قاعدة ممارسي اللعبة في الإمارات



أكد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف اعتماد الاتحاد في دورته الانتخابية الجديدة العديد من الخطط الاستراتيجية التي تتضمن توسيع قاعدة ممارسي اللعبة في الإمارات من خلال استقطاب اللاعبين الناشئين والموهوبين، وتنظيم المزيد من البطولات المحلية الدولية.



وقال الهاشمي إن التعاون مع وزارة التربية والتعليم سيكون له دور أساسي في إدخال اللعبة إلى المدارس بشكل أوسع، لتطوير مهارات الجيل القادم، موضحاً أن الطموح لا يتوقف عند اللاعبين الكبار والمحترفين فقط، بل يبدأ من الفئات الأصغر، حيث إن بناء مستقبل مشرق لرياضة الغولف يتطلب التركيز على صقل المواهب الناشئة وتنميتها منذ الصغر.



وأوضح أنه من أهداف الاتحاد خلال الفترة المقبلة زيادة تمثيل لاعبي الغولف الإماراتيين في البطولات العالمية، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رياضية مرموقة.



من جانب آخر اعتمد مجلس إدارة اتحاد الغولف خلال اجتماعه اليوم في مقر اللجنة الأولمبية بدبي، توزيع المناصب الإدارية على الأعضاء للدورة الانتخابية 2024-2028، على أن يتولى السيد مصطفى الهاشمي، منصب نائب الرئيس والمدير المالي، وخالد الشامسي أميناً عاماً، وسعيد المالك، رئيس اللجنة الفنية، وسالم بن دسمال، رئيس لجنة التسويق والإعلام، وخالد بن دسمال، رئيس لجنة المهام الخاصة، واليازية علي صالح الكويتي، رئيس لجنة رياضة المرأة والعلاقات الدولية.