التصفيات الختامية لجولة «دي بي ورلد» للغولف نوفمبر المقبل



شهد متحف اللوفر أبوظبي، الأربعاء، حفل الإطلاق الرسمي للنسخة الثانية من التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد للغولف، والتي تستضيفها الإمارات بعد النجاح الكبير، الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي.



حضر الحفل عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، واللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، ودانيال فان أوترديك، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي «دي بي ورلد»، وريتشارد بَن، الرئيس التنفيذي للإيرادات والمحتوى في «جولة دي بي ورلد»، إضافة إلى النجم بول وارينغ، حامل لقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف 2024.



وتستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، والتي تحتفل هذا العام بنسختها العشرين، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، حيث سيتنافسون على الفوز بالبطولة المرموقة، تليها مباشرة بطولة جولة دي بي ورلد الختامية في عقارات جميرا للغولف بدبي، التي تقام بين 13 و16 نوفمبر، حيث يُتوج بطل الموسم في «السباق إلى دبي» من بين أفضل 50 لاعباً فقط.



ورحب عارف حمد العواني بالمشاركين في التصفيات النهائية لجولة دي بي ورلد، مؤكداً أن البطولتين تمثلان منصة تجمع نخبة لاعبي الغولف من مختلف أنحاء العالم.



وأشار العواني إلى أن مرور عشرين عاماً على بطولة إتش إس بي سي للغولف يعكس التطور الكبير، الذي حققته رياضة الغولف في الإمارات، ونجاح الدولة في استضافة البطولات العالمية.



وقال اللواء «م» عبد الله الهاشمي: «بعد أكثر من 30 عاماً من التعاون مع جولة دي بي ورلد نفخر بما تحقق من إنجازات خلال هذه الفترة، وإن إطلاق التصفيات العام الماضي يجسد الثقة الكبيرة، التي تضعها الجولة في الإمارات، ونحن على يقين بأن النسخة الثانية ستقدم أسبوعين من المنافسات العالمية، التي تعزز مكانة دولتنا على الساحة الدولية».