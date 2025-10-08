فليتوود يستعد للدفاع عن لقب بطولة دبي إنفيتيشنال للغولف



سيعود بطل كأس رايدر تومي فليتوود إلى منتجع خور دبي في الفترة من 15 إلى 18 يناير المقبل، للدفاع عن لقبه في بطولة دبي إنفيتيشنال للغولف.



وحقق بطل كأس فيديكس الحالي، والفائز بسبعة ألقاب في جولة دي بي ورلد، نهاية مثيرة في النسخة الافتتاحية في 2024، عندما تفوق على زميله في كأس رايدر روري ماكلروي في اليوم الأخير في دبي، التي يتخذ منها منزله الثاني.



ويعود فليتوود بعد عامين كونه أحد أبرز نجوم رياضة الغولف، وهو الذي أصبح في 2025 ثاني لاعب إنجليزي في التاريخ يحصد لقب كأس فيديكس المرموق، ضمن جولة بي جي أيه، بفضل فوزه ببطولة الجولة، ويضيف ذلك إلى قائمة إنجازاته المتنامية، التي تضم الآن ثلاثة ألقاب في كأس رايدر.



ويسعى المصنف السابع عالمياً إلى مواصلة مستواه القوى في الموسم الجديد، ويتطلع إلى العودة لمكان، يحمل فيه ذكريات خاصة. وقال فليتوود: «يسعدني الدفاع عن لقبي في بطولة دبي إنفيتيشنال أمام عائلتي وأصدقائي هنا في دبي. كان الفوز بالنسخة الأولى لحظة مميزة للغاية بالنسبة لي».



وقال عبد الله النابودة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «يسعدنا الترحيب بتومي مجدداً بصفته حامل لقب البطولة. كان فوزه في النسخة الافتتاحية من بطولة دبي إنفيتيشنال لحظة لا تُنسى، ورسم معالم هذه البطولة، وأنا متحمس لرؤية البطولة تواصل نموها وإلهام عشاق الغولف هنا في دبي وحول العالم».



وستكون بطولة دبي إنفيتيشنال، البطولة الافتتاحية في السلسلة الدولية ضمن موسم «السباق إلى دبي». وتلعب البطولة لمدة ثلاثة أيام بنظام اللاعبين المحترفين والهواة «برو-أم»، فيما يخصص يوم الأحد للاعبين المحترفين فقط. ويشارك في هذه البطولة التي تُقام كل عامين 60 لاعباً محترفاً من جولة دي بي ورلد، و60 لاعباً هاوياً.