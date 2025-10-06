ماكنتاير يقتحم «التوب 10» في «السباق إلى دبي» للغولف



اقتحم روبرت ماكنتاير قائمة العشرة الأوائل «توب 10» في تصنيف «السباق إلى دبي» بتقدمه إلى المركز السادس، وذلك بفضل فوزه بلقب بطولة ألفريد دونهيل لينكس الأسكتلندية ضمن منافسات جولة دي بي ورلد للغولف. وأقيمت منافسات على مضمار سانت أندروز، أقدم ملعب غولف في تاريخ هذه الرياضة عندما لعبت عليه لأول مرة في عام 1552 ميلادي، وأعيد افتتاحه بشكله الأحدث في عام 1895 ميلادي.

وجاء فوز ماكنتاير بعد تقليص المنافسات إلى 54 حفرة، على إثر الرياح العاصفة التي وصلت سرعتها إلى 90 كلم في الساعة، مما اضطر المنظمين إلى إلغاء الجولة الثالثة، وتمكن ماكنتاير من إنهاء المنافسات برصيد 18 ضربة تحت المعدل.



واحتفل ماكنتاير بالفوز الرابع في مسيرته في جولة دي بي ورلد، وهو الذي أصبح أول لاعب أسكتلندي يتوج بلقب هذه البطولة منذ نحو 20 عاماً، وكسب 835 نقطة، ليرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 2453 نقطة في تصنيف «السباق إلى دبي»، ويؤكد تواجده في التصفيات الختامية التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر المقبل.

ونال الإنجليزي تيريل هاتون، المركز الثاني في البطولة برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليكسب 555 نقطة، جعلته يتقدم إلى المركز الثاني في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 2866 نقطة، خلف روري ماكلروي متصدر التصنيف برصيد 4084 نقطة.



ويضم الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، 42 بطولة في 26 دولة مختلفة، ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات النهائية التي تقام في الدولة، بداية مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ50 الأوائل إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام في نادي عقارات جميرا للغولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.