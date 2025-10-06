هاتون يستعد للدفاع عن لقب «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف



أعلن حامل اللقب ونجم فريق أوروبا بكأس رايدر، تيريل هاتون، عودته إلى نادي الإمارات للغولف، للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، والتي تقام خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير 2026. ويشارك هاتون في هذا الحدث للمرة الـ 11، وينضم إلى بطل الماسترز الحالي، الفائز بالبطولات الأربع الكبرى، روري ماكلروي، في البطولة التي تعد أول بطولة في سلسلة رولكس، ضمن موسم «السباق إلى دبي» 2026.

حقق هاتون «نصف النقطة» التي حسمت فوز أوروبا في كأس رايدر على ملعب بيثبيج بلاك الأسبوع الماضي، حيث ساعد رفقة وماكلروي فريقهما على هزيمة الولايات المتحدة 15-13، محققين بذلك أول انتصار خارج أرضهم منذ 2012.

وانطلق هاتون بعد انتصاره في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في يناير، ليحقق المركز الرابع في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ووجد في المراكز الـ 20 الأوائل في بطولتي الماسترز، والنسخة 153 للبطولة البريطانية المفتوحة.



أنهى اللاعب الفائز بثمانية ألقاب في جولة دي بي ورلد، منافسات النسخة التي أقيمت مطلع العام الجاري في نادي الإمارات للغولف، ليفوز بكأس الدلة الشهيرة للمرة الأولى في مسيرته، ويحصد ثاني ألقابه في مسيرته في سلسلة رولكس، وهو يتطلع إلى العودة إلى بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، بهدف الاحتفاظ بلقبه.

وقال اللاعب الإنجليزي: سعيد بالعودة إلى نادي الإمارات للغولف للدفاع عن لقبي. إنه ملعب غولف يناسب أسلوب لعبي على مر السنين، وكان الأسبوع الذي قضيته في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في يناير، مميزاً للغاية بالنسبة لي». وتابع: «من الجيد دائماً العودة إلى المكان الذي فزت به من قبل، وأنا متحمس حقاً للحصول على فرصة للمنافسة على اللقب مرة أخرى، بعد عام لا يصدق».



وقال سيمون كوركيل المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: تعكس هذه البطولة مكانتها واحدة من أبرز فعاليات الغولف العالمية، ونحن سعداء للغاية باختيار تيريل هاتون العودة للدفاع عن لقبه في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك. ينضم تيريل إلى كوكبة متزايدة من نجوم كأس رايدر، وأبطال الماسترز، والمواهب الصاعدة الواعدة.

تدخل بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك الآن نسختها الـ 37، وتعتبر أقدم حدث احترافي للغولف في منطقة الشرق الأوسط، وحدثاً رائداً في سلسلة رولكس في جولة دي بي ورلد، حيث تجمع بين الرياضة ذات المستوى العالمي والريادة في الاستدامة، وتجارب المشجعين التي لا تُنسى.