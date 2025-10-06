منتخب الإمارات يشارك بـ5 لاعبين في بطولة آسيا والمحيط الهادي للغولف



يواصل غولف الإمارات ترسيخ حضوره القوي على الساحة القارية، بعدما أعلن اتحاد الإمارات للغولف عن مشاركة 5 لاعبين في النسخة الـ16 من بطولة آسيا والمحيط الهادي للهواة، التي تستضيفها دبي على ملعب المجلس بنادي الإمارات للغولف من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري، في أكبر مشاركة إماراتية بتاريخ البطولة. وضمت قائمة المنتخب الوطني اللاعبين أحمد سكيك، وريان أحمد، وعبدالله كلبت، وجوناثان سيلفراج، ووسام مولان، الذين سيقودون التحدي الإماراتي في البطولة الكبرى، والتي تعود إلى الدولة للمرة الثانية بعد نسخة 2021 في نادي خور دبي للغولف واليخوت. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في نادي الإمارات للغولف بحضور جميع لاعبي المنتخب الوطني.



ويشارك أحمد سكيك للمرة السادسة في البطولة قبل الانتقال إلى الاحتراف، وهو من أبرز لاعبي الغولف الإماراتيين دولياً، في حين يشارك كل من سام مولان وجوناثان سيلفراج لأول مرة في البطولة. أما عبدالله كلبت وريان أحمد، فيخوضان تجربتهما الثانية بعد المشاركة السابقة في اليابان.

وانطلقت بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة عام 2009 بمبادرة من اتحاد آسيا والمحيط الهادي للغولف وبالتعاون مع النادي الملكي القديم للغولف «R&A» وبطولة الماسترز، بهدف تطوير لعبة الغولف للهواة في المنطقة.

ويحصل الفائز بالبطولة على بطاقة للمشاركة في بطولة الماسترز 2026، وتأهل مباشر إلى البطولة البريطانية «ذا أوبن»، بينما تنال الوصافة فرصة المشاركة في التصفيات المؤهلة، ويحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على بطاقات تأهل إلى بطولة الهواة البريطانية.



وتمثل البطولة للاعب أحمد سكيك خصوصية استثنائية؛ لأنها ستكون مشاركته السادسة في البطولة والأخيرة له قبل الانتقال إلى عالم الاحتراف، ويُعد سكيك من أبرز لاعبي الغولف الإماراتيين على الساحة الدولية، حيث شارك في بطولات كبرى مثل دبي ديزرت كلاسيك وبطولة أبوظبي، كما دوّن اسمه في التاريخ مطلع هذا العام عندما أصبح أول إماراتي يتخطى «التأهل مباشرة» في بطولة معترف بها من الجولة الأوروبية.



كما يستعد كل من سام مولان وجوناثان سيلفراج لخوض أولى مشاركاتهما في البطولة، بعد موسم ناجح تُوجت بفوزه بلقب بطولة «مونتغمري المفتوحة للهواة» بدبي وبطولة «سيدارز 2025»، فيما أحرز سيلفراج انتصارات مهمة في بطولات مصنفة على جدول التصنيف العالمي للهواة «WAGR» في كل من المغرب والإمارات.

أما عبدالله كلبت وريان أحمد «18 عاماً»، فيستعدان لخوض تجربتهما الثانية بعد المشاركة الأولى في النسخة الماضية باليابان، وحصد المركز الـ49، فيما اكتسب كلبت خبرة ثمينة، وسيدخل هذه النسخة بثقة أكبر وطموح أكبر.