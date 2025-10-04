دبي تستضيف سلسلة «تومي فليتوود» للغولف بمشاركة 72 لاعباً



تنطلق فعاليات النسخة الثانية من سلسلة «تومي فليتوود إنترناشيونال باثواي»، خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، بتنظيم شركة دي بي وورلد «DP World»، على ملعب «إيرث» الشهير في عقارات جميرا للغولف في دبي، الذي يحتضن سنوياً بطولة الجولة الأوروبية للغولف «DP World Tour Championship».

وتُعد هذه السلسلة إحدى أبرز المبادرات الرياضية التي تهدف إلى اكتشاف وصقل مهارات لاعبي الغولف الناشئين من الفئة العمرية 12 إلى 18 عاماً، مع مشاركة 72 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم، وخصوصاً من دولة الإمارات، في تجربة تنافسية تمتد على مدار ثلاثة أيام.



تنظَّم البطولة بالتعاون مع اتحاد الغولف الإماراتي والرابطة الأمريكية للجولف للناشئين «AJGA»، حيث تمنح اللاعبين المشاركين نقاط تصنيف تؤهلهم للحصول على منح جامعية والمشاركة في الفعاليات الدولية الكبرى، إضافة إلى إدراجهم في التصنيف العالمي للهواة «WAGR».



وستستكمل جولات السلسلة خلال الموسم الحالي في كل من نادي الحمرا للغولف برأس الخيمة من 20 إلى 22 نوفمبر المقبل، ونادي شاطئ السعديات للغولف في أبوظبي من 9 إلى 11 فبراير 2026.

شهد حفل الافتتاح اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للغولف، الذي أكد أهمية دعم مثل هذه المبادرات النوعية التي تسهم في تمكين المواهب الإماراتية الشابة وفتح آفاق احترافية أمامهم في مختلف الرياضات.