فاهم القاسمي: إدارات اتحاد الغولف المتعاقبة وراء النجاحات



توجه معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف السابق، بالشكر إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في دورته السابقة، مثمّناً الجهود الكبيرة التي بذلوها في خدمة رياضة الغولف الإماراتية على مدار السنوات الماضية، والتي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي. وأكد معاليه أن هذه المرحلة كانت حافلة بالعطاء والتميز، معبّراً عن فخره بما تم تحقيقه خلال فترة قيادته للاتحاد، والتي امتدت لـ 16 عاماً متتالية على مدار أربع دورات انتخابية.



كما أعرب الشيخ فاهم القاسمي، عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لمجلس إدارة الاتحاد الجديد برئاسة اللواء «م» عبد الله الهاشمي، مؤكداً أن الاتحاد اليوم يقف على أرضية صلبة من التميز والجاهزية لمواصلة التقدم، بفضل الأسس التي تم وضعها والعمل المؤسسي الذي تم ترسيخه على مدار الأعوام الماضية.



كما شدد معاليه على أنه لن ولم يبتعد عن رياضة الغولف، التي عايش تطورها وتفاصيلها، وكان شاهداً على محطاتها الكبرى، مضيفاً: الغولف جزء لا يتجزأ من رحلتي الرياضية، وسأبقى دائماً إلى جانبها داعماً وموجهاً وخادماً لها من أي موقع كنت فيه. وختم حديثه بأهمية نشر اللعبة، وخاصة الإقبال الكبير من أبناء وبنات الإمارات، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع المدارس.



جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين مجلسي الإدارة القديم والجديد، والذي عقد ظهر اليوم بنادي أبوظبي للغولف بحضور معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، واللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، وخالد الشامسي، وخلفان الكعبي، وراشد العبار، ودرويش القبيسي، وعبدالرؤوف بن أحمد، وأكرم سكيك.