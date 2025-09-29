نجوم جولة «دي بي ورلد» يقودون «أوروبا» للفوز بكأس رايدر للغولف



قاد لاعبو جولة دي بي ورلد للغولف، فريق أوروبا للفوز بكأس رايدر للمرة الثانية على التوالي، بعد التفوق على فريق الولايات المتحدة الأمريكية، في المسابقة التي تعد الأكبر والأكثر احتداماً في تاريخ رياضة الغولف بين القارتين، وهي تقام مرة واحدة كل عامين منذ 98 عاماً.



ونجح الفريق الأوروبي بقيادة روري ماكلروي متصدر تصنيف «السباق إلى دبي» من الاحتفاظ باللقب الذي حققه أيضاً في 2023، بعد التفوق على الفريق الأمريكي الذي تسلح بإقامة المنافسة على أرضه وأمام جماهيره على ملعب بيثبيج بلاك، في نيويورك، بعد الفوز بنتيجة إجمالية بلغت 15 مقابل 13 في نهاية المواجهات الفردية والثنائية الـ28 التي اختتمت فجر اليوم الاثنين بعد ثلاثة أيام من المنافسات المحتدمة.



ويعد هذا أول فوز يحققه فريق أوروبا بكأس رايدر خارج أرضه منذ 13 عاماً، بعد أن نجح في تجاوز محاولة العودة المذهلة من فريق الولايات المتحدة في اليوم الأخير الذي حبس أنفاس الجماهير التي حضرت بأعداد ضخمة للغاية.



وضم فريق أوروبا نخبة من أبرز نجوم جولة دي بي ورلد، يتقدمهم روري ماكلروي، الفائز بلقب بطل موسم «السباق إلى دبي» ست مرات ويقترب من اللقب السابع هذا الموسم، وتومي فليتوود، المقيم في الإمارات والفائز ببطولة أبوظبي إتش إس بي سي مرتين، ومات فيتزباتريك الفائز مرتين ببطولة جولة دي بي ورلد في دبي، وشين لوري الفائز ببطولة أبوظبي إتش إس بي سي في 2019، وتيريل هاتون الفائز ببطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك هذا العام، وأسماء أخرى حصدت النجاحات في البطولات الدولية في الإمارات وحول العالم، وهم: جون رام، وروبرت ماكنتاير، وراسموس هوجارد، وفيكتور هوفلاند، وسيب شتراكا، وجاستن روز.