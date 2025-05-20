شيفلر بطل «محترفي أمريكا» الأبرز بـ«دي بي وورلد للغولف»

أحرز اللاعب الأمريكي سكوتي شيفلر، المصنف الأول عالمياً، لقب النسخة الـ 107 لبطولة أمريكا المفتوحة - بي جي إيه، في نورث كارولينا، والتي تعتبر واحدة من البطولات الأربع الكبرى في الغولف، والأبرز في الموسم الحالي لروزنامة جولة «دي بي وورلد» للغولف التي تقام تحت مظلة التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي».

وأنهى شيفلر المنافسات برصيد 11 ضربة تحت المعدل، ليتقدم بفارق خمس ضربات عن مواطنه هاريس إنجلش الذي حقق 6 ضربات تحت المعدل، ويكسب شيفلر جائزة مالية تزيد على 3.4 ملايين دولار.

ويعتبر هذا اللقب الثالث الذي يحققه شيفلر في البطولات الكبرى في رياضة الغولف، بعدما سبق له الفوز بلقب بطولة الماسترز الأمريكية في عامي 2022 و2024.

ووفق تصنيف «السباق إلى دبي»، فإن الإنجليزي ماركو بينج، كان من أبرز المستفيدين بحلوله بالمركز 28 في هذه البطولة برصيد ضربة واحدة تحت المعدل، ليكسب 90 نقطة، جعلته يقتحم قائمة العشرة الأوائل «التوب 10»، بإجمالي 1011 نقطة.

ولا يزال الإيرلندي روري ماكروي، حامل لقب «السباق إلى دبي»، في صدارة الترتيب هذا الموسم أيضاً، بإجمالي 2086 نقطة، وهو الذي اكتفى بتحقيق المركز 47 في البطولة الأمريكية، بعدما سجل 3 ضربات فوق المعدل.

يذكر أن الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، مع إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات.

ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة أبوظبي التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام في نادي عقارات جميرا للغولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.