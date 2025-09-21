أكرم سكيك يتألق في بطولات الغولف الشهرية للمواطنين بالسعديات



قدم أكرم سكيك أداءً لافتاً استحق به التتويج بلقب فئة الكبار «Senior»، فيما خطف زايد علي وسيف ثابت الأضواء في فئتي الناشئين والمختلط، وسط إشادات كبيرة من مسؤولي الاتحاد والمتابعين. جاء ذلك بختام البطولة الشهرية الأولى للغولف للمواطنين والتي مثلت باكورة الموسم 2025/ 2026 لاتحاد الغولف، والتي جاءت وسط أجواء من التحدي والمنافسة القوية بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، احتضنها نادي السعديات للغولف في العاصمة أبوظبي، مساء أمس السبت.



في فئة الرجال، تمكن اللاعب سيف ثابت من إحكام قبضته على المركز الأول بعد أن سجل 40 نقطة، متفوقاً على محمد الزعابي وأحمد الشويهي، اللذين تساويا برصيد 36 نقطة لكل منهما، ليحلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي. في هذه الفئة التي شهدت منافسة قوية بين الخبرات، تألق أكرم سكيك محققاً 39 نقطة منحته المركز الأول عن جدارة، متقدماً على حسن القمزي الذي حل ثانياً بـ35 نقطة، هذا الفوز يعزز مكانة سكيك كأحد أبرز اللاعبين المخضرمين في الدولة، ويؤكد استمراريته في تقديم مستويات عالية.



أظهر زايد علي إمكانات مميزة في فئة الناشئين، محققاً أعلى رصيد في البطولة بـ 50 نقطة، ليحسم اللقب عن جدارة، وجاء في المركز الثاني مهدي الحاج عبدالله بـ37 نقطة، في دلالة واضحة على تطور مستوى اللاعبين الصغار. كما نجح الثنائي سالم محمد المنصوري وزايد علي في حصد المركز الأول بـ51 نقطة، وحل ثانياً الثنائي أكرم سكيك ومحمد الزعابي برصيد 47 نقطة، في مباراة حسمت بتكتيك جماعي.

ولم يكتف زايد علي بلقب الناشئين، بل واصل تألقه وتصدر أيضاً الترتيب العام للصافي «Overall Net» بتحقيقه 50 نقطة، ليؤكد موهبته الاستثنائية هذا الموسم، وجاء في المركز الثاني مجدداً سيف ثابت بـ 40 نقطة، في تكرار لصراعهما المحتدم على صدارة أكثر من فئة. شهدت البطولة أيضاً فعالية خاصة للرجال الأقرب للحفرة 12 فاز فيها حمدان بن دسمال، الذي أظهر مستوى فنياً وفي الأقرب للحفرة 4 للسيدات فاز اللاعبة عليا القبيسي.



من جانبه، أشاد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، بنجاح الجولة الافتتاحية من البطولات الشهرية، مؤكداً أن البداية القوية تعكس جهوزية الاتحاد لموسم حافل بالإنجازات والمواهب.

وأضاف: نبدأ الموسم بثقة، وبدعم لكل الفئات، من الرجال والمخضرمين إلى الناشئين والبراعم. البطولة تمثل منصة مثالية لتقييم الأداء، وتقديم الفرص للاعبين الشباب للتطور، وذلك ضمن استراتيجية الاتحاد طويلة الأمد لبناء جيل واعد من اللاعبين المواطنين. ووجه الهاشمي الشكر لإدارة نادي السعديات على استضافة البطولة، مشيداً بدور الأندية في دعم البطولات الرسمية وتعزيز بنية اللعبة محلياً، مؤكداً أن هذه الشراكات تسهم في تطوير اللعبة ورفد المنتخبات الوطنية.