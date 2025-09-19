52 لاعباً ولاعبة في الجولة الأولى لـ«غولف المواطنين» بالسعديات



تقام غداً السبت على ملعب نادي السعديات للغولف في العاصمة أبوظبي، منافسات الجولة الأولى من البطولات الشهرية للغولف للمواطنين، والتي تشكّل باكورة الموسم الرياضي الجديد 2025–2026 لاتحاد الإمارات للغولف، وتأتي هذه الجولة الافتتاحية وسط اهتمام كبير بمشاركة أكثر من 52 لاعباً ولاعبة من نخبة لاعبي الغولف الإماراتيين، من بينهم لاعبو المنتخبات الوطنية واللاعبون المخضرمون، بالإضافة إلى عناصر واعدة من لاعبي الفئات السنية والمشاركين في البرنامج الوطني لإعداد الناشئين.



وتتميز البطولة بحضور فاعل من مختلف فئات اللعبة، حيث لم تقتصر المشاركة على لاعبي منتخب الرجال أو المخضرمين فحسب، بل امتدت لتشمل العديد من قيادات اللعبة «النواخذة» ولاعبي منتخبات المراحل السنية الذين يمثلون مستقبل اللعبة، إلى جانب عدد كبير من الناشئين والبراعم المنخرطين في البرنامج الوطني، الذي يشرف عليه الاتحاد بصورة مباشرة.



وأكد اتحاد الإمارات للغولف حرصه على تنظيم هذه البطولات الشهرية بشكل منتظم، وإدراجها ضمن التصنيف المحلي الرسمي، لما لها من أهمية في صقل المواهب وتعزيز روح التنافس بين اللاعبين، إلى جانب كونها محطة مهمة لتقييم مستويات الأداء والاستعداد للاستحقاقات القادمة، سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي.



وعبّر اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، عن ثقته بأن النسخة الحالية من البطولة ستكون نموذجية ومتميزة، كونها تأتي بعد سلسلة من الإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية في الموسم الماضي على الصعيدين المحلي والخارجي وكذلك بعد عودة اللاعبين من المعسكر الخارجي الذي أُقيم في المملكة المغربية، والذي مثّل محطة إعدادية مهمة قبل انطلاق الموسم الجديد.



ووجّه الهاشمي الشكر والتقدير إلى جميع الأندية في الدولة على دعمها المتواصل للاعبين وتعاونها المثمر مع اتحاد اللعبة، كما تقدّم بالشكر إلى إدارة نادي السعديات للغولف على استضافة الجولة الافتتاحية من البطولة، مشيراً إلى أن هذه الشراكات هي التي تسهم في تطوير اللعبة ورفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الجديدة.